Çeltik'te "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı

Konya'nın Çeltik ilçesinde Covid19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı.
İlçede Covid19 vaka sayılarının artması üzerine ilçe genelinde bulaş riskini en aza indirmek, sosyal farkındalık oluşturmak, vatandaşları bilinçlendirmek, maskemesafetemizlik kurallarına dikkat çekmek ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik etmek amacıyla proje başlatıldı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran tarafından Covid19 bulaşmış kişilere, temaslılara ve ilçe esnafına mektup yazarak pandemi kurallarına dikkat edilmesini ve vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" sloganıyla kaleme alınan mektuplar, geçmiş olsun temennileri ile dağıtıldı. Her hasta, temaslı ve esnafın isimlerine özel hazırlanan mektuplarda; Devlet Millet el ele bu zorlu süreci atlatmayı birlikte başaracağız mesajı verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.