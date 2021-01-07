Konya'da, evde sahte içki üretimine 1 gözaltı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma operasyonunda sahte içki üreten Murat D. gözaltına alınırken, evde litrelerce sahte rakı ve anason bulundu.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazlık Mahallesi'nde yaşayan Murat D.'nin, evinde sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 adet 70'lik, 3 adet 50'lik sahte rakı, 1 adet 250'lik anason ile 6,5 litre bidon ve pet şişe içinde sahte rakı ele geçirdi. Operasyon kapsamında Murat D., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2021-01-07 12:59:17



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