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Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı

DHA

Konya'da obruk sayısı 600'e ulaştı


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve daha önce 350 olarak bilinen obruk sayısı 600'e ulaştı. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Bölgede 2020 başlarına kadar obruk sayısını 350-360 civarında belirlemiştik. Bölgesel bir çalışma yaptıktan sonra ortaya çıkan durum şu; yer hareketleri çalışma grubumuzun ortaya koyduğu rakam 505 olup diğer grupların tespit ettikleri ve daha sonra meydana gelen obruklarla bu sayının 600´ler seviyesinde hatta çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla sayının giderek artacağı görülmekte ve havzanın önemli bir bölümü obruk riski taşıyor" dedi.
Karapınar ilçesinde obrukların tehlikesi her geçen gün artıyor. Bunun üzerine AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Merkezimiz bünyesinden araştırmacıların içerisinde bulundukları yer hareketleri ve jeoloji çalışma grubu, şu an pilot olarak belirlediğimiz Karapınar ilçesi çevresinde obruklarla ilgili geniş çaplı bir araştırmayı tamamlamış bulunmaktadır. Proje sonuç raporunu oluşturmaya çalışıyoruz. Havzadaki obrukların nerelerde bulunduğu, boyutları, derinlikleri, içerisinde su bulunup bulunmadığı gibi çalışmalar yaptık ve saha çalışmalarını tamamladık. Havzada obruk oluşabilecek yerler, obruk riski taşıyan, taşımayan ya da olabilecek olan yerler şu anda deprem bölgesi haritası gibi, obruk risk haritası veya tehlike haritası ortaya konulacak. Daha sonra da vatandaşımıza bunlar sunulacak'' diye konuştu.
'İNSAN HAYATINI TEHDİT EDER DURUMA GELDİ'
Prof. Dr. Arık, bölgedeki obruk sayısının 2020 yılına kadar 360 civarı olduğunu belirlediklerini; ancak son çalışmayla bu sayının 600'e ulaştığının saptandığını söyledi. Arık, ''Bölgede 2020 başlarına kadar, obruk sayısını 350-360 civarında belirlemiştik. Bölgesel bir çalışma yaptıktan sonra ortaya çıkan durum şu; yer hareketleri çalışma grubumuzun çalışmaya koyduğu rakam 505 ve sayı bilinenden çok daha fazla. Diğer gruplar ve daha sonra meydana gelen obruklarla bu sayının 600´ler seviyesinde hatta çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla havzanın önemli bir bölümü obruk riski taşıyor'' dedi. 
Obrukların insan hayatını tehdit eder duruma geldiğini kaydeden Arık, ''Buradaki vatandaşlarla ortak bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu obrukların birçoğu yayla dediğimiz, içerisinde hayvanların ve insanların olduğu yerlerde meydana geliyor. Geçmişte dağlık alanlarda meydana gelen obrukları, biz ilginç yer şekilleri olarak görüyorduk. Şu anda insan hayatını tehdit eden bir konuma geldi. En sevindirici olay insan hayatına mal olacak bir kazanın meydana gelmemesidir. Ama bu kazanın gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Hem iklim değişikliği var. Değişen ilkim koşullarının vatandaşımızın uyum sağlaması için birtakım çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. 50-60 yıl önce nasıl tarımsal faaliyet yürütülüyorsa oraya doğru geri dönüş yapmamız lazım. O zamanlar yeraltı suyu fazla tüketilmiyordu. Sadece daha az su tüketen bitkiler yetiştiriliyordu. Şu an birçok mera tarımsal alana dönüşmüş durumda. Bunların tamamıyla alakalı sadece jeoloji mühendislerinin ortaya koyacağı bir çözüm değil. Tarımla uğraşan kesim ziraat odalar, ziraat mühendisleri gibi herkesin içerisinde olacak bir çözüm bulunmalıdır'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-02-11 10:18:21

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