Konya'nın 26 ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Konya'nın 26 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Konya'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Yüz yüze eğitime ara verilen ilçelerde uzaktan eğitimle eğitim devam edecek. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 Şubat tarihinde eğitime ara verilen ilçeler şöyle:

“Ahırlı, Akşehir, Akören, Altınekin, Bozkır, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay, Meram ve Selçuklu.”

Öte yandan, merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde, ilçe merkezi bağımsız anaokullarının yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

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