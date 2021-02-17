Konya’da kurtlar şehre indi

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Konya’nın Hadim ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, şehir merkezine indi. Çöp konteyneri ve araçların arasında gezinen kurtlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Orta Toros Dağları üzerine kurulu ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar yağışı yabani yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtlar, kent merkezine inerek yiyecek aradı. Kısa bir süre çöp konteyneri çevresinde ve araçların arasında gezinen kurtlar, daha sonra yerleşim yerinden uzaklaşıyor. Bu anlar ise farklı zamanlarda güvenlik kameralarına yansıyor.

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