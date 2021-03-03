Konya'nın 6 ilçesinde, yüz yüze eğitime kar engeli

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Hüseyin DUMRUYaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)KONYA´da, dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konya´da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif görülürken, ilçeleri beyaza bürüdü. Bozkır, Güneysınır, Taşkent, Akören, Derbent ve Seydişehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hüseyin DUMRU-Yaşar COŞKUN

2021-03-03 11:09:12



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