Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin TL ceza

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da köpek dövüştürerek sosyal medyadan canlı yayın yapan şebeke üyesi 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 5 köpek korumaya alınırken, 3 kişiye 'hayvana eziyet ve dövüştürmek' suçundan toplam 50 bin 72 TL ceza uyguladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeğe korumaya aldı. Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.

Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-03 19:07:23



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