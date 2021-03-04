Başkan Altay’dan korona virüs denetimi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 Mart itibariyle başlayan yeni kademeli normalleşme süreci kapsamında Konya’daki vaka sayılarının düşmesi için vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Nalçacı Perşembe Pazarı’nda esnaflar ve vatandaşlarla görüşerek korona virüs tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu. 1 Mart itibariyle başlayan yeni kademeli normalleşme sürecinde Konya’nın kırmızı renkte olan yüksek riskli gruptan mavi renkteki düşük riskli gruptaki şehirler arasına girebilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Hemşehrilerimiz pazar yerine HES kodu sorgulamasıyla girebiliyor. Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek işlerimizi hızlıca tamamlayıp ayrılmamız doğru olacaktır. Hepimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız. Şehir olarak el ele verdiğimizde ve kurallara uyduğumuzda salgının etkisini en aza indirebiliriz. Bu bizim elimizde. Yüksek risk grubundaki şehrimizde uygulanan kısıtlamalarda rahatlama olsun istiyorsak bir an önce hedefimiz olan maviye ulaşmalıyız. Tüm hemşehrilerimden bu konuda azami ölçüde hassasiyet bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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