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Şehit edilen belediye başkanının annesi Fatma Öztoklu: “Ben oğlumu öpmeleri kıyamazken onlar oğlumu öldürdüler” Baba Mehmet Öztoklu: “Bu basit bir afiş yırtma davası gibi ele alındı” Acılı eş Hanife Öztoklu: “Benim eşim yalnızca 54 gün belediye başkanlığı yapabildi”

İHA

Şehit edilen belediye başkanının annesi Fatma Öztoklu: “Ben oğlumu öpmeleri kıyamazken onlar oğlumu öldürdüler” Baba Mehmet Öztoklu: “Bu basit bir afiş yırtma davası gibi ele alındı” Acılı eş Hanife Öztoklu: “Benim eşim yalnızca 54 gün belediye başkanlığı yapabildi”

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olarak yargılanan Abdurrahman Koç’un ‘kasten adam öldürme’ suçuyla müebbet hapis, tutuksuz olarak yargılanan baba Abdullah Koç, İrfan Kaynak ve Osman Koç’un ‘yardım etme’ suçuyla 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılması kararına Öztoklu ailesi tepki gösterdi.
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, 24 Mayıs 2019'da ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili yapılan karar duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sanık Abdurrahman Koç müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olaya karışan İrfan Kaynak ve Osman Koç ise ‘yardım etme’ suçuyla 15’er yıl hapis cezası verildi. Şehit başkanın ailesi ise cezayı yetersiz bularak duruma tepki gösterdi.

“Bu basit bir afiş yırtma davası gibi ele alındı”
Baba Mehmet Öztoklu, “Oğlum bir Doğanhisar sevdalısıydı gerçekten. Doğanhisar’da ben de alnımın akıyla takdirnameler alarak beş yıl belediye başkanlığı yaptım. Fakat oğluma bu işlere girme dedim, 'Baba ben hizmet etmek istiyorum' dedi. Hizmet deyince dayanamadım izin verdik. 54 gün dayandı çocuk. Her gün tehdit edildi, gece gündüz takip etmeler 54 gün dayandı. Ama bu basit bir afiş yırtma davası gibi ele alındı. Halbuki belediyede olan yolsuzlukları örtbas etmek için onları açığa çıkaracak korkusuyla benim oğlumu katlettiler” ifadelerini kullandı.

“Ben oğlumu öpmeleri kıyamazken onlar oğlumu öldürdüler”
Anne Fatma Öztoklu da, dava sonucunun kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Benim oğlumun katilleri ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerekirken müebbet cezası aldı. Benim oğlum gibi kamu görevi olan birinin yok edilmesinin cezası ağırlaştırılmış müebbetti. Bu bizi çok üzdü. Ona yardım eden babası da 15 yıl ceza aldı. Babanın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İnşallah bu kararlara gereken yerleri müracaat yapacağız. Hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyorum. Allah‘ın adaletine inanıyorum güveniyorum, devletin adaletine güveniyorum. Her ne olursa olsun benim oğlum geriye gelmeyecek. Bu acı biz de birlikte mezara girecek. Benim kalan ömrümü bitirdiler. Çocuklarımın gelinimin ömrünü bitirdiler. Biz bunu hak ettik mi? Ne gerek vardı? Suçumuz neydi bizim? Ben oğlumu öpmeleri kıyamazken onlar oğlumu öldürdüler. Oğlumu dört darbeyle yok ettiler. O bizim ailemizin en kıymetlisiydi” diye konuştu.

“Benim eşim yalnızca 54 gün belediye başkanlığı yapabildi”
Görevi başında öldürülen belediye başkanı İhsan Öztoklu’nun eşi Hanife Öztoklu da, sanıklardan Abdurahman Koç hakkında iyi hal indirimi ile verilen müebbet hapis cezasını hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyledi. Eski belediye başkanı Abdullah Koç hakkında ise iyi hal indirimi ile ‘kasten adam öldürmeye yardım’ suçuyla verilen 15 yıl hapis cezasını da yetersiz bulduklarını anlatan Hanife Öztoklu, “Dolayısıyla biz bu cezaları vekillerimiz aracılığıyla temyize başvuracağız. Ancak verilen bu cezalar maalesef bizim acımızı hiçbir şekilde gidermeyecek. Benim eşim geri gelmeyecek. Benim çocuklarım babasız büyüyecek. Biz eşimin özlemiyle hasretiyle yaşamak zorunda kalacağız. Benim eşim yalnızca 54 gün belediye başkanlığı yapabildi. Benim eşim hiçbir zaman geri gelmeyecek ve ben hep onun özlemiyle yaşayacağım. Eşimin yaşama hakkını elinden alanlar benim ve 2 çocuğumun babasız büyümesine neden olan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ancak hiçbir şey eşimi geri getirmeyecek. Bu yönüyle adalet hiçbir zaman tecelli etmeyecek. Benim eşim yalnızca 54 gün belediye başkanlığı yapabildi. Bu süreçte bile memleketine çok güzel adımlar attı, tekstil atölyeleri kurdu. Özellikle insanlara iş imkanı sağlanması açısından yapacağı bir çok şey vardı. Benim eşim şehit oldu. Kader böyleymiş diyoruz ancak verilen cezaların daha caydırıcı olması gerekiyor ki memleketine hizmet etmek isteyen başka insanlar ölmesin benim tek temennim bu” dedi.

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