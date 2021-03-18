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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akkaya’dan yurt dışındaki hayırseverlere plaket

İHA

Başkan Akkaya’dan yurt dışındaki hayırseverlere plaket

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi’nin öncülüğünde Hollanda’da yaşayan hayırseverlerin de katkılarıyla ilçedeki engelli vatandaşlara kazandırılan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyeler için bu araçları kazandıran hayırsever işadamı Metin Demirci’ye Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket verildi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Yusuf Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’nun da katıldığı plaket töreninde konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Metin Bey, Milletvekilimiz Orhan Erdem’in de katkılarıyla Hollanda’dan akülü araç temininde bizlere çok destek oldu. Hem Çeltik ilçemizde, hem de Akşehirimizde engelli kardeşlerimizin kullanabilmesi için araç getirttik. İki aracı Metin Bey ve Milletvekilimiz Orhan Bey takdim etti. Daha sonraki zamanlarda diğer kalan araçları da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Çok uygun şartlarda bizlere bu imkanı sağladılar. Geçtiğimiz dönemlerdeki belediye başkanlarımız zamanında da Metin Bey’in katkıları olmuş. Ben Akşehir’de yaşayan tüm engelli hemşehrilerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Milletvekili Orhan Erdem’de yaptığı konuşmada, Metin Demirci’ye teşekkür ederek “Uzun yıllardır Hollanda’da çevresinden temin ettiği katkılarla tırlar dolusu engelli aracı sağladı. Son olarak da 25 Akşehir, 15 Çeltik olmak üzere yine araç temin ettiler. Belediye başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum. Onlarında takipleriyle sorunsuz olarak teslimata hazır hale geldi. Metin Bey gibi insanların Allah sayısını çoğaltsın. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel hizmetlerin devamı temennisiyle sağlık ve afiyetli bir ömür diliyoruz” diye konuştu.
Başkan Salih Akkaya tarafından Hollanda’daki diğer hayırseverlere ulaştırılmak üzere hazırlanan plaketler de Metin Demirci’ye teslim edildi. Plaket töreninin ardından Akşehir Belediyesi hizmet binası önünde Hasan Hüseyin Deniz ve Fatime Akçam’a akülü araç teslimi yapıldı.

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