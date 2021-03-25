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Konya'da, eğlence merkezindeki 47 kişiye 296 bin lira ceza

DHA

Konya'da, eğlence merkezindeki 47 kişiye 296 bin lira ceza


Adem YILDIZ/ KONYA,(DHA)KONYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık tutulan 2 eğlence merkezine polisin yaptığı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 47 kişiye 296 bin 100 lira ceza uygulandı. İki iş yerinin sorumlusu hakkında da 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı.
'Çok yüksek riskli' Konya'da, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, 2 farklı adreste eğlence merkezinin yasağa rağmen açık olduğunu tespit etti. İşletmelere düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 47 kişi, canlı müzik ve alkol alarak eğlenirken yakalandı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 47 kişiye, 296 bin 100 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumluları, Hasan Ali Y. ve Muharrem P. 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yerleri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-03-25 14:47:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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