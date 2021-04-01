Başkan Altay, Hadimli çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent, Hadim ve Bozkır’da ilçe belediyeleri ve ilçe esnaflarını ziyaret ederek Hadim’de çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıtım programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Taşkent, Hadim ve Bozkır’da sürdürdü. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu’nu ziyaret ederek ilçeye 2021 yılında yapılacak yatırımları değerlendiren Başkan Altay, daha sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçedeki ceviz dağıtım programında çiftçilere hitap eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerinden birisinin merkez dışında yaşayan vatandaşların tarımsal ve hayvansal gelirlerini artırmak ve üretimlerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, “2014 yılından beri çiftçimize 67 milyon liralık fidan ve fide desteğinde bulunduk. Hadim’de de yapacağımız meyve fidanı desteğine cevizle birlikte başlıyoruz. Sertifikalı olarak dağıttığımız fidanları vatandaşlarımız inşallah kullanacak ve gelirlerinin artmasını sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise, ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.

2020’de Konya genelinde çiftçilere ceviz, elma, asma, ahududu ve böğürtlen olmak üzere yaklaşık 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da yine 55 bin adet fide ve fidan desteklemesi yapıyor. Mart ayında başlayan destekler Nisan ayının sonunda kadar devam edecek.



Başkan Altay'dan Taşken ve Bozkır'a ziyaret

İlçe ziyaretleri kapsamında Taşkent’e geçerek Belediye Başkanı Osman Arı’yı ziyaret eden Başkan Altay, koordinasyon halinde 2021 yılı programını netleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Taşkent’in en büyük problemi olan atık su arıtma tesisine inşallah bu yıl başlamayı planlıyoruz. Onunla birlikte yollar ve belediyemizin talep ettiği işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. 31 ilçemizde belediye başkanlarımızla koordinasyon halinde vatandaşlarımızın gelirinin artırılması, altyapının tamamlanması ve sosyal hayatla ilgili önemli projeleri yürütüyoruz” diye konuştu.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da bugüne kadar verdiği destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.



"Bozkır'ın eksiklerini tamamlamak için çalışıyoruz"

Taşkent’te esnafları ziyaret ederek Bozkır’a geçen Başkan Altay, Bozkır Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile bir araya geldi. Şehir Konağından, prestij caddelere kadar birçok hizmetin Bozkır ile buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “2021 programımızı da belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla kararlaştırdık. Başta yeni itfaiye ve otogar olmak üzere Bozkır’ın eksiklerini tamamlamak için gayret ediyoruz. 31 ilçemizin olduğu gibi Bozkırımızın da eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah 2021 programında hız kesmeden bütün işleri yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da, Büyükşehir Belediyesinin sayesinde ilçelerini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer’in de katıldığı ilçe programının sonunda Başkan Altay, ilçe esnaflarını ziyaret etti.

İlçe programlarına, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Adabalı, Rıfat Çenesiz ve Ahmet Fidan ile AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı.

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