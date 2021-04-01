Başkan Altay, Hadimli çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay, Hadimli çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı

İHA

Başkan Altay, Hadimli çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent, Hadim ve Bozkır’da ilçe belediyeleri ve ilçe esnaflarını ziyaret ederek Hadim’de çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıtım programına katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Taşkent, Hadim ve Bozkır’da sürdürdü. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu’nu ziyaret ederek ilçeye 2021 yılında yapılacak yatırımları değerlendiren Başkan Altay, daha sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. İlçedeki ceviz dağıtım programında çiftçilere hitap eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerinden birisinin merkez dışında yaşayan vatandaşların tarımsal ve hayvansal gelirlerini artırmak ve üretimlerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, “2014 yılından beri çiftçimize 67 milyon liralık fidan ve fide desteğinde bulunduk. Hadim’de de yapacağımız meyve fidanı desteğine cevizle birlikte başlıyoruz. Sertifikalı olarak dağıttığımız fidanları vatandaşlarımız inşallah kullanacak ve gelirlerinin artmasını sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise, ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.
2020’de Konya genelinde çiftçilere ceviz, elma, asma, ahududu ve böğürtlen olmak üzere yaklaşık 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da yine 55 bin adet fide ve fidan desteklemesi yapıyor. Mart ayında başlayan destekler Nisan ayının sonunda kadar devam edecek.

Başkan Altay'dan Taşken ve Bozkır'a ziyaret
İlçe ziyaretleri kapsamında Taşkent’e geçerek Belediye Başkanı Osman Arı’yı ziyaret eden Başkan Altay, koordinasyon halinde 2021 yılı programını netleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, “Taşkent’in en büyük problemi olan atık su arıtma tesisine inşallah bu yıl başlamayı planlıyoruz. Onunla birlikte yollar ve belediyemizin talep ettiği işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. 31 ilçemizde belediye başkanlarımızla koordinasyon halinde vatandaşlarımızın gelirinin artırılması, altyapının tamamlanması ve sosyal hayatla ilgili önemli projeleri yürütüyoruz” diye konuştu.
Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı da bugüne kadar verdiği destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

"Bozkır'ın eksiklerini tamamlamak için çalışıyoruz"
Taşkent’te esnafları ziyaret ederek Bozkır’a geçen Başkan Altay, Bozkır Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile bir araya geldi. Şehir Konağından, prestij caddelere kadar birçok hizmetin Bozkır ile buluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “2021 programımızı da belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla kararlaştırdık. Başta yeni itfaiye ve otogar olmak üzere Bozkır’ın eksiklerini tamamlamak için gayret ediyoruz. 31 ilçemizin olduğu gibi Bozkırımızın da eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah 2021 programında hız kesmeden bütün işleri yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da, Büyükşehir Belediyesinin sayesinde ilçelerini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül ve Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer’in de katıldığı ilçe programının sonunda Başkan Altay, ilçe esnaflarını ziyaret etti.
İlçe programlarına, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Adabalı, Rıfat Çenesiz ve Ahmet Fidan ile AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SOBE "Gözlerini Benden Kaçırma" sloganıyla otizme dikkat çekti
YEREL HABERLER SOBE "Gözlerini Benden Kaçırma" sloganıyla otizme ...
Rektör Aksoy: “Başarıyı ileri noktaya taşımak istiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Başarıyı ileri noktaya taşımak ...
Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya’da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
YEREL HABERLER Düdüklü tencere patladı: Yaşlı çift yaralandı
Başkanlar Alaaddin cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkanlar Alaaddin cephe sağlıklaştırma çalışmalarını ...
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
YEREL HABERLER 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın başlıyor
Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
YEREL HABERLER Lokantalar açıldı, müşteri bekliyor
Depodan akan kan ve kötü koku ekipleri alarma geçirdi Konya’nın Akşehir ilçesinde, zabıtaya gelen ihbar üzerine bir depoya yapılan baskında 3 ton bozuk et bulundu
YEREL HABERLER Depodan akan kan ve kötü koku ekipleri alarma ...
Selçuk Üniversitesi 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'de
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi 50 yaş altı genç üniversiteler ...
Kosovalı futbolcu Bytyqi: Konyaspor taraftarını çok seviyorum
YEREL HABERLER Kosovalı futbolcu Bytyqi: Konyaspor taraftarını çok ...
Ereğli’de ’Yayalar Kımızı Çizgimiz" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Ereğli’de ’Yayalar Kımızı Çizgimiz" etkinliği ...
Başkan Kılca: “Bir vatandaşın daha trafik kazasından hayatını kaybetmesini istemiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Bir vatandaşın daha trafik kazasından ...
Hüyük’te kırmızı çizgiler farkındalık oluşturacak
YEREL HABERLER Hüyük’te kırmızı çizgiler farkındalık oluşturacak
Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına kontrol getirildi
YEREL HABERLER Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına ...
Eriyen kar suları Beyşehir Gölü’nü besliyor
YEREL HABERLER Eriyen kar suları Beyşehir Gölü’nü besliyor
Akşehir’de yaya geçitlerine kırmızı şerit çekildi
YEREL HABERLER Akşehir’de yaya geçitlerine kırmızı şerit çekildi
Beyşehir’de yaya geçitleri kırmızıya boyadı
YEREL HABERLER Beyşehir’de yaya geçitleri kırmızıya boyadı
Kulu’da kırmızı çizgi çekildi
YEREL HABERLER Kulu’da kırmızı çizgi çekildi
Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Erzurumspor maçında 3 puanı hanesine ...
Selçuklu Belediyesi’nden 11 yeni kütüphane
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden 11 yeni kütüphane
SÜ’ye projeleriyle değer kazandıran öğretim elemanlarına teşekkür
YEREL HABERLER SÜ’ye projeleriyle değer kazandıran öğretim ...
'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde yarı kapasiteli hizmet
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, lokanta ve kafelerde ...
Konya’da kırmızı çizgi çekildi
YEREL HABERLER Konya’da kırmızı çizgi çekildi