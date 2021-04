Konya Büyükşehir YouTube kanalı Ramazan’a özel hazırlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, YouTube kanalında Ramazan ayı süresince yetişkinleri ve çocukları birbirinden özel programlar bekliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında Ramazan ayının ruhuna uygun programlar hazırlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında her kesime yönelik faydalı ve eğlenceli içerikte programları Konyalıların ilgiyle takip ettiğini belirterek, pandeminin gölgesinde geçirilecek bu Ramazan ayında da Ramazan’ın ruhuna uygun içerikte yine birbirinden özel programlar hazırladıklarını ifade etti. Evlerinde güzel bir Ramazan ayı geçirmek isteyen çocukları ve ailelerini Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalını takip etmeye davet eden Başkan Altay, mübarek Ramazanı Şerif’in tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diledi.



Yetişkinlere ve çocuklara özel programlar

Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında Ramazan ayı boyunca her gün Hadisi Şeriflerin ışığında ve kum sanatı eşliğinde Dursun Ali Erzincanlı’nın anlatımıyla “Nebi Sofrası” programı evlere misafir oluyor. Kanalda, yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de birbirinden güzel masallar ve gölge oyunları yer alıyor. Ramazan ayı boyunca Kur'anı Kerim'den ayetlerin, Peygamber Efendimizden Hadisi Şeriflerin ve Müslüman bilim adamlarının anlatıldığı vantrolog kukla gösterisi de izleyiciyle buluşuyor.

Büyükşehir YouTube kanalında Ramazan ayı boyunca canlı olarak yapılan “İftardan Sonra” yarışması da Ramazanın heyecanını artırıyor. Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından yapılan çekilişle yarışmaya katılmaya hak kazanan yarışmacılar başarılı olmaları halinde KOMEK Kooperatifinden hediye çeki kazanıyor.



KOMEK'ten hanımlara özel hatim programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) da Ramazan ayı boyunca hanımlara özel hatim programı gerçekleştiriyor. Canlı toplantı programı üzerinden ve her gün 11.00 14.30 saatlerinde yapılan hatim programına katılmak isteyen bayanlar KOMEK ile iletişime geçerek programa katılabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube sayfasında tarihi eserlerin tanıtımından manevi büyüklerimizin hayatına, sağlıktan spora, yemekten kültüre, söyleşilerden Konya’nın eski el sanatlarına, şeflerin mutfağından sosyal içeriklere, tanıtım videolarından bilimsel içeriklere ve belgesellere kadar yüzlerce program bulunuyor.

