Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)- KONYA´nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolu üzerinde meydana geldi. Bozan Can yönetimindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-04-30 19:22:46



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