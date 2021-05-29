Otomobil sürüye daldı, 14 koyun telef oldu

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Konya’nın Emirgazi ilçesinde otomobilin yoldan geçen koyun sürüsüne dalması sonucu 14 koyun telef oldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Emirgazi Karapınar Karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. idaresindeki 01 CNV 94 plakalı otomobil, Belkaya’dan Karapınar yönüne seyir halindeyken, Yamaç Mahallesi mevkiinde yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne daldı. Kazada, Ali B’ye ait koyun sürüsündeki 14 koyun telef oldu, 3 koyun yaralı kurtuldu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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