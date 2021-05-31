Ereğli Adliyesinde kitap bağışı kampanyası

Konya’nın Ereğli ilçesinde ‘Bir kitap bir umut’ kitap bağış kampanyasının açılış programı gerçekleştirildi.

Ereğli Adliyesi zemin katındaki program ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. 31 Mayıs16 Haziran tarihleri arasında sürecek olan kitap toplama kampanyasında, açılış kurdelesinin kesilmesiyle standa ilk kitaplar bağışlandı. Programda konuşan Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bir kitap bir umut’ kampanyası kapsamında Ereğli Adliyesi zemin katında bizler de bağış standımızı açmış bulunmaktayız. Adliyemiz haricinde ilçemizde Park Site AVM ile Uğurlu Camii önünde de stant kurulmuştur. 16 Haziran’a kadar bu etkinlik devam edecektir” dedi.

Program daha sonra protokol ve katılımcılarının standa kitap bağışıyla devam etti. Programa Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Komisyon Başkanı Sinan Özbek,İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Mustafa Selçuk,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, İlçe Müftüsü Ali Üney, Ereğli Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, daire amirleri, STK temsilcileri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı.

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