Konya’da 14,5 kilometrelik Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin ilk etabı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi’ni birleştirecek 14,5 kilometre uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin ilk bölümünü tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde trafiği rahatlatmak için alternatif bağlantı yolları açıyor. Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi’ni birbirine bağlayacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin ilk etabı olan İsmail Kaya Caddesi ile Beyhekim Caddesi arasındaki kısmı tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla caddenin bu bölümü önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiği rahatlatmak amacıyla yeni caddeler açtıklarını ve önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. 14,5 kilometre uzunluğa sahip Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi’ni birbirine bağlayacak önemli bir ana aks olacağını kaydeden Başkan Altay, “Cadde tamamlandığında İstanbul Yolu’ndaki trafiğin önemli ölçüde rahatlamasını bekliyoruz. Ekiplerimiz caddeyi tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışırken; caddenin 3,5 kilometrelik İsmail Kaya Caddesi Beyhekim Caddesi arasındaki bölüm tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmalarımızı da tamamlayınca caddenin bu kısmını önümüzdeki günlerde hizmete açacağız inşallah. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve asfaltıyla şehrimize değer katacak caddemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve altyapı yatırımları hariç 68 milyon TL’ye mal olacak.

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