Konya'da her yıl 28 bin ilkokul öğrencisine yangın eğitimi veriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezindeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı yangın eğitimleri sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor Projesi" kapsamında verilen eğitimler, her gün 3 seans halinde gerçekleştiriliyor.

Her yıl kent merkezindeki 28 bin ilkokul 1. sınıf öğrencisi Sancak Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde misafir ediliyor.

Eğitimlerde öğrencilere yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, acil durum numaralarının doğru kullanımı, evde ve okulda güvenli yaşam kuralları, itfaiyecilerin görevleri ve yangınla mücadele yöntemleri gibi hayati konular öğretiliyor.

İnteraktif ve eğlenceli etkinliklerle geçen eğitimlerde çocuklar, animasyonlar ve sunumlar izleyip, uygulamalara da katılıyor.

Eğitimle öğrencilerin güvenli yaşam kültürü kazanması ve temel yangın güvenliği konularında bilinçli olmaları amaçlanıyor.