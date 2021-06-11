Beyşehir’de yağmurlu günler

Yağışlı havanın etkisine giren Konya’nın Beyşehir ilçesinde son 48 saat içerisinde metrekareye düşen yağış miktarı 5,8 kilogram oldu.

Nisan ve Mayıs dönemini yağışsız geçiren Beyşehir ilçesinde, çiftçinin dört gözle beklediği yağışlar Haziran ayında geldi. Gündüz saatlerinde güneşin hakim olduğu hava, akşam saatlerine yaklaşıldığında ise yerini yağışa bırakıyor. Bu anlamda ilçede bugünlerde gün içerisinde dört farklı mevsim birden yaşanabiliyor. Beyşehir ilçe merkezine 9 Haziran günü 5,4, 10 Haziran’da ise 0,4 kilogram yağış düştü. Beyşehir’in en fazla yağış olan bölgeleri arasında yer alan Yeşildağ orman sahasına 9 Haziran’da metrekareye düşen yağış miktarı 7,4 kilogram olurken, 10 Haziran’da ise 0,3 kilogram yağış miktarı ölçüldü. Meteorolojik verilere göre, 10 Haziran’da metrekareye düşen ölçülen yağış miktarı Hüyük’te 0,9, Derbent’te 0,2 kilogram oldu. 9 Haziran’da ise metrekareye Hüyük’te 9,7, Derebucak’ta 1,1, Derbent’te ise 12,2 kilogram yağış düştü. Derbent Aladağ’a aynı günde düşen yağış miktarı ise 28,9 kilogram olarak gerçekleşti.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Beyşehir’de 1112 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinin de gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bu günlerde tahmin edilen gece en düşük hava sıcaklığı 9, gündüz en yüksek hava sıcaklığı ise 2221 derece arasında olacak. Beyşehir'de Pazar ve Pazartesi günü bulutlu görünen hava, Salı günü ise yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

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