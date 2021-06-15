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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı

İHA

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u ziyaret ederek, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ile bir araya geldi. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Erganiş ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak da eşlik etti.
Daha sonra Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve yönetim ile birlikte Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, mRNA Covid19 Aşısı Geliştirilmesi Projesi’nin yürütüldüğü laboratuvarları inceledi; proje hakkında Doç. Dr. Nadir Koçak’tan bilgi aldı. Veteriner Fakültesini de ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Prof. Dr. Osman Erganiş’in yürütücülüğünde hazırlanan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Faz1 klinik çalışma için onay alarak Ankara Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlanan, İnaktif Covid19 Aşısı Geliştirilmesi Projesi hakkında bilgiler verildi.

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