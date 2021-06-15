Araştırma: 67 bin sanayi işletmesini kapsıyor



KONYA, (DHA) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından başlatılan `OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması´ devam ediyor. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, araştırmanın OSB´lerde üretim yapan 67 bin sanayi işletmesini kapsadığını vurgulayarak, OSB´lerdeki tüm sanayicileri 30 Haziran´da son bulacak araştırmaya katılmaya davet etti.Konuya ilişkin açıklama yapan Kütükçü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye´nin üreten gücü olduğunu, OSBÜK olarak bu gücün üretim potansiyelini yukarı taşımak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde pek çok çalışma yaptıklarını söyledi. Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımızı yatırımdan ihracata, istihdamdan Ar-Ge ve dijital dönüşüme değin farklı pek çok parametrede değerlendirecek OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırmamız ile de firmalarımızın başarısını hem ulusal hem de küresel ölçekte duyurmayı hedefliyoruz. Organize sanayi bölgelerimizdeki 67 bin sanayi işletmemizi bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.OSB´lerdeki katılımcı firmalar OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 araştırmasına https://osbilk500.org/ adresinden başvurabilecekler. DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez

2021-06-15 14:09:50



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