Karatay’da Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplamda 3,1 milyon TL’ye mal olan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra sağlık yatırımlarını da önemsediklerini söyledi. Karatay Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığının yatırımlarına katkı olması amacıyla projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, hayırsever Ali Gümüş’ün katkısıyla Karatay’a ve Konya’ya yakışır bir tesis kazandırdıklarını ifade etti.



“Gönüllere dokunarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz”

Hasan Kılca, “Milletimizin isteklerini, önerilerini dikkate alıyor fayda merkezli projeler geliştiriyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu şiar edinerek çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen halkımızın geleceğini en güzel şekilde inşa etmelerini sağlayacak ortamı oluşturmaktır. Bizler de gönül belediyeciliğiyle öncelikle gönüllere dokunarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki gönüllerin inşası ve fethi şehirlerden önce gelir. Devletimiz, hükümetimiz bu süreçte vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal kayıplarını en aza indirmek için gayret gösterirken, diğer taraftan da salgını sonlandırmak adına gerekli bütün tedbirleri almayı hiçbir zaman ihmal etmedi. Ben bu vesileyle, ülkemizin salgınla olan bu başarılı mücadelesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Hemşehrilerimize olan muhabbetimizi yatırımlarımızla taçlandırıyoruz”

Konuşmasında Karataylılara karşı olan sevgilerini ve muhabbetlerini ilçeye kazandırdıkları projelerle taçlandırdıklarının altını çizen Kılca, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini geçtiğimiz yıl attıklarını hatırlatarak belediye olarak sağlık alanına katkı sundukları için mutlu olduklarını aktardı. Başkan Kılca, “Sağlık varsa hizmet var, sağlık varsa insan var, sağlık varsa devlet var olur. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da temelini attığımız Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi yine bir 16 Haziran’da hizmete açıyoruz. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizde; doktor ve hemşire odalarının yanı sıra Gebe İzleme Odaları, AşıBebek İzleme Odaları, Acil Müdahale Odaları Bebek Emzirme Odaları, Toplantı odası ve Laboratuvar ile mescit bulunuyor. Toplamda 3,1 milyon TL’ye mal olan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın sevincini burada hep birlikte yaşıyoruz. Bizler ilçemize, hemşehrilerimize hizmetin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Uzun yıllar hizmet verecek güzel bir tesis oldu”

Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi de Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’ni Konya’ya kazandıran Karatay Belediyesi ve hayırsever Ali Gümüş’e teşekkür etti. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin uzun yıllar ilçeye hizmet verecek güzel bir sağlık tesisi olduğunu ifade eden Hasan Çiftçi, şunları söyledi: ”Belediyelerimizin sağlık alanında verdiği destekleri artarak devam ediyor. Karatay Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığımızın işbirliği ile diğer projeleri de hızlı bir şekilde ilerliyor. Sağlığa verdikleri desteklerinden dolayı belediyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Konya için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, yerel yönetimlerin sektöre olan katkısına vurgu yaptı. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin hayata geçmesinde katkıları olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve hayırsever ve Ali Gümüş’e teşekkür eden Mustafa Uzbaş, “Her şeyin başı sağlık anlayışıyla hareket ediyor ve Konya Belediyeleri olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlıkta büyük bir atılım gerçekleştirdi. Gerek hastanelerimiz gerekse sağlık sistemimizle dünyada örnek gösterilen bir konumdayız. Bu vesileyle, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçemize kazandıran Karatay Belediyemize ve hayırsever hemşehrimiz Ali Gümüş’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu merkez devletle milleti kucaklaştıran projelerden birisidir”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin Konya ve Karatay için önemli olduğunu söyleyerek, “Selim Sultan Mahallesi’nde açışı yapılan merkezi Karatay Belediyemizin, hayırseverimizin ve bakanlığımızın ortak bir çalışmasının ürünüdür. Bu merkez, Türkiye’nin devleti ile milletini kucaklaştıran bu birlikteliğin berekete dönüştüğü projelerden birisidir. Bu güzel merkezi buraya kazandıran hayırsever hemşehrimiz Ali Gümüş’e, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizdeki bu güzelliklere imza atan herkese minnettarız. Bu tesisin Konya’mıza hayırlar getirmesini diliyor hizmet alacak vatandaşlarımıza şifa getirmesini diliyorum” dedi.



“Karatay belediyesi mükemmel bir iş çıkarmış”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, sağlığın öneminin salgının içerisinde bulunduğumuz son 1,5 yılda çok daha iyi anlaşıldığına vurgu yaparak, bu kapsamda Karatay Belediyesi’nin bu yatırımının önemli olduğuna dikkat çekti. Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin Konya’ya ve Karatay’a hayırlı olmasını dileyen Leyla Şahin Usta, “Geçtiğimiz yıl Aile Sağlığı Merkezimizin temelini yine hep birlikte atmıştık. Merkezimiz kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girdi. Mahalle sakinleri ve bölge halkı için önemli bu merkezimizin Konya'ya hayırlar getirmesini diliyorum. Burası tamamlandığında belediye başkanımızla burayı ziyaret etmiştim ve hem planı hem de işlevi bağlamında çok güzel bir tesis olduğunu söylemiştim. Gerçekten de belediyemiz çok güzel bir iş çıkarmış. Eski Türkiye’ye baktığımızda bu hizmetleri getirmek öyle kolay işler değildi. Şimdi sadece bir mahallemizde belediyemiz, bakanlığımız ve hayırseverimizin ortaklığı ile beraber güzel bir Aile Sağlığı Merkezi’ni açmanın gururunu yaşıyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Belediyemizin sağlıktaki yatırımı çok kıymetli”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış programında yaptığı konuşmada yerel yönetimlerin katkılarıyla Konya’nın geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyleyerek merkezin hayırlı olmasını diledi. Vali Özkan, şunları aktardı: “Sağlığın önemini daha da iyi anladığımız bu günlerde böyle bir tesisin açılmasına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İnsanların hak ettiği sağlık hizmetlerine ulaşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devletimiz ve hükümetimizin oluşturduğu alt yapı ile sağlık hizmetleri dolayısıyla çok müteşekkiriz. Bu noktada Konya olarak da oldukça şanslıyız. Hem koruyucu ve hem tedavi edici hizmetler noktasında önemli çaba sarf ediliyor. Böylesine nitelikli hizmetlere yerel yönetimlerimizin ve hayırseverlerimizin katılımları bizler için ayrı bir kıymet ifade ediyor. Bugünde Hasan Kılca Beyin öncülüğünde ve Hayırsever Ali Gümüş’ün destekleri ile bu Aile Sağlığı Merkezi’nin bu kadar kısa bir sürede açılması Konya için bir şans. Aile Sağlığı Merkezi’ni kazandıran Karatay Belediyemize, Hayırsever Ali Gümüş Beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Konya’nın tüm paydaşları ile birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi ve hayırsever Ali Gümüş tarafından yaptırılan Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, İl Müftüsü Ali Öge’nin duasının ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, aile sağlığı merkezini gezerek bilgi aldı.

Açılış programına ayrıca Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Konya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Eser Şenkul, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, hayırsever Ali Gümüş, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri katıldı.

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