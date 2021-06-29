Konya'da vaşak görüntülendi

Türkiye’de yanlış avlanma ve diğer etmenler sebebiyle nesli tükenmekte olan vaşak, Konya'nın Derebucak ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Ramazan Güllü, Gencek yaylasında arazide bir vaşağın olduğunu fark etti. Durdurduğu aracının camını açarak cep telefonuyla vaşağı görüntülemeye başlayan Ramazan Güllü, ardından çektiği videoyu “Gencek sınırları içerisinde türüne az rastlanan vaşak görüldü” bilgi notuyla kişisel sosyal medya hesabından da takipçileri için paylaştı.

Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından beğeni toplarken, yorumlar da yapıldı. Derebucak ilçesi Gencek Mahallesi sınırları içerisinde kısa bir süre önce de boz ayı görüntülenmişti.

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