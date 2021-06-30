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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk temel atma ve açılışlar için Konya’ya geliyor

İHA

Bakan Selçuk temel atma ve açılışlar için Konya’ya geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılacak olan 32 derslikli okulun temelini atacak.
1 Temmuz Perşembe Günü Konya’ya gelecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da eğitime değer katacak olan yatırımların açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirecek. Bakan Selçuk Konya programı kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılacak olan 32 derslikli okulun temelini atacak. Selçuk yine aynı gün yapımı tamamlanan Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de açılışını gerçekleştirecek. Selçuklu Kongre Merkezi’nde il protokolü ve eğitimcilerle de buluşacak olan Bakan Selçuk, Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu da ziyaret edecek.

“Selçuklu eğitimde Türkiye’ye örnek”
Selçuklu’da eğitime olan desteklerini 32 derslikli okul ile sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde eğitim alanında bugüne kadar birçok yatırım yaparak tüm Türkiye’ye örnek olduk. Kısa süre öncede ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni okul binası ile de bu yatırımlarımızı taçlandırmaya devam ediyoruz. Yazır Mahallemizde önemli bir eksiği tamamlayacak ve modern mimarisi ile de bölgeye değer katacak olan eğitim tesisimizin temel atma törenini Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un katılımı ile 1 Temmuz Perşembe Günü gerçekleştireceğiz. Yine Bakanımız ile Selçuklu’da okul dışı ortamda eğitimin en önemli örneklerinden bir tanesi olan Sille Tabiat Okulu’nda faaliyet yürüten atölyelerimizi gezerek öğrencilerimizle buluşacağız. Bu vesile ile temeli atılacak dersliklerimizin yanı sıra açılışı yapılacak Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim camiasına, Konya ve Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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