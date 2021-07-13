Rektör Zorlu: “Tam erişilebilir bir uzaktan eğitim sistemi oluşturduk”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, korona virüs salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerin derslerini uzaktan eğitim bünyesinde yapmaları konusundaki kararı sonrası NEÜ’de tam erişilebilir bir uzaktan eğitim sistemi oluşturduklarını ifaderek, bugüne kadar 7,6 milyonun üzerinde katılımcıyla 253 bin 243 canlı dersin işlendiğini, 81 bin katılımcıyla toplamda 853 webinar gerçekleştirildiğini ve tüm sınavların çevrim içi olarak yapıldığını söyledi.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak senkron ders ve çevrimiçi sınav yapabilen sayılı devlet üniversiteleri arasında yerlerini aldıklarını ve iyi bir noktaya geldiklerini ifade eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, öğretim elamanlarının uzaktan eğitim sürecine adaptasyonlarının hızlı bir şekilde sağlanabilmesi için tüm öğretim elemanlarına Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliğiyle “Eğitimde Dijitalleşme” adı altında 262 dakika süren asenkron eğitim verildiğinin altını çizdi.



“253 bin 243 canlı ders işlendi”

NEÜ Enformatik Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerin senkron ve asenkron dersleri takip edebildiğini vurgulayan Rektör Zorlu, “Uzaktan eğitime geçtiğimiz günden itibaren toplam 253 bin 243 canlı ders işlendi ve bu derslere 7,6 milyonun üzerinde öğrenci katıldı. Üniversitemiz senatosu kararıyla tüm öğretim elemanlarının tüm dersleri, dersi verdikleri tüm şubelere canlı olarak anlatmalarını zorunlu tuttuk. Öğrencilerin de yine örgün öğretimdeki gibi derslere devam zorunluluğunu getirdik. Öğrenim yazılım sisteminde yapılan iyileştirme çalışmalarıyla, bir öğrencinin hangi derse ne zaman ve ne kadar süre katıldığına ilişkin detaylı veriler, sistem tarafından dersin eğitmenine raporlanabiliyor” şeklinde konuştu.



“Tam erişilebilir bir uzaktan eğitim sistemi oluşturduk”

Zorlu, uzaktan eğitim sisteminin erişilebilirlik testlerinin UZEM tarafından yapıldığını ve engelli öğrencilerin geri dönüşleri üzerinden yapılan iyileştirmelerle tam erişilebilir bir uzaktan eğitim sistemi oluşturduklarını kaydetti. Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı 20192020 bahar yarıyılı hariç tüm dönemlerde çevrimiçi sınavların uygulandığını, bu süreçte 16 bine yakın çevrimiçi sınav gerçekleştirildiğini ve bu sınavlara 400 bine yakın öğrencinin katıldığını belirten Zorlu, “Sınavlarda istenmeyen durumların önüne geçebilmek için ‘gözetimli sınav’ uygulamasına geçiş yaptık. Teknolojik alt yapı ve donanıma sahip olmayan öğrenciler için ne yapılması gerekiyorsa titizlikle yaptık” dedi.

Zorlu, lisansüstü eğitime de değinerek, bu süreçte doçentlik sözlü sınavlarının yanı sıra lisansüstü eğitime yönelik her şeyin sanal ortama taşındığını, yüksek lisans ve doktora seminerleri, tez izleme komiteleri, tez savunmaları gibi uygulamaların da çevrimiçi ortamda yapıldığını aktardı.



“81 bin katılımcı ile gerçekleştirilen 853 webinarı, 233 bin kişi ziyaret etti”

Uzaktan eğitimde başarılı bir ivme yakaladıklarını ve düzenledikleri webinarlarla bilim camiasına katkı sunduklarını belirten Zorlu, “Pandemi döneminde en fazla webinar düzenleyen üniversitelerin başında geliyoruz. Üniversitemiz tarafından online ortamda düzenlenen toplam 853 webinarda 81 bin katılımcı ile 841 saat canlı yayın yapılmış ve webinar sayfalarımızı 233 bin kişi ziyaret etmiş. Ayrıca üniversitemizin resmi Youtube kanalındaki içerikler pandemi boyunca 381 bin 258 kere görüntülenmiş. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, korona virüs salgınının eğitim ve bilimi etkilememesi için yüz yüze yapamadığımız bilimsel faaliyet ve toplantıları online ortamda artırarak gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçlerde de ülkemizde bilimin geliştirilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Dijital dönüşüm uygulamalarına tüm hızıyla devam ediyoruz”

Yeni akademik dönemin hazırlık çalışmalarına da başlandığını belirten Zorlu, “Tüm ihtimalleri değerlendirerek yapılan hazırlık süreçlerinde uzaktan eğitim sürecindeki deneyimlerimizi yenilikçi uygulamalarla geliştirme amacı taşıyoruz. Bu kapsamda üniversitemizdeki ihtiyaçların anlaşılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik araştırmageliştirme faaliyetlerine öncelik veriyor ve dijital dönüşüm uygulamalarına tüm hızıyla devam ediyoruz” diye konuştu.

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