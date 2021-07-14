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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşsiz Konya manzaralı Sille Seyir Tepesi hizmete sunuldu

İHA

Eşsiz Konya manzaralı Sille Seyir Tepesi hizmete sunuldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille Mahallesinde bulunan tepeye kazandırılan Sille Seyir Tepesi eşsiz Konya manzarasıyla hizmete sunuldu.
Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan tepeyi park ve seyir tepesine çevirdi. Tepede şehre hakim olan alanda yapılan peyzaj çalışmaları sonrasında yapılan Selçuklu Seyir Tepesi, eşsiz şehir manzarası ile Selçuklu’nun gezilecek yerleri arasında yer aldı. 14 Temmuz itibariyle vatandaşların hizmetine sunulan 50 bin metrekarelik alana yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 119 kamelya, 35 bin metrekare yeşil alan, çim spor sahası, 210 araçlık otopark, lavabo, mescit gibi sosyal alanlar bulunuyor. Ayrıca tepeye çıkan yolda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt uygulaması yaparak yolu yeniledi. Bin 300 metre rakımda bulunan tepenin yaklaşık bir milyon metrekarelik kullanım alanının içerisinde ikinci etap proje çalışmaları kapsamında restoran, çay bahçesi ve bir de kamp alanı oluşturulması planlanıyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcilerine Seyir Tepesini tanıttı. Basın kuruluşu temsilcileri ile birlikte tepeyi gezen Başkan Pekyatırmacı, parkla ilgili detaylı bilgiler verdi.

"Seyir Tepesi manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyecek”
Seyir Tepesi ile ilgili açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eşsiz Konya manzarasını temiz hava ile buluşturan Seyir Tepemiz, Selçuklu’nun önemli mekanlarından bir tanesi olacak. Burada müthiş bir manzara var. Konya’nın en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı görebiliyoruz. Burada inşallah yaklaşık bir milyon metrekarelik alan içerisinde düzenlemelerimizi yapıyoruz. İlk etap olan mesire alanımızın düzenlemelerini tamamladık. Yaklaşık elli bin metrekarelik alanda mesire alanımızın düzenlemesini yaptık. Son on gündür vatandaşlarımızı yaptığımız paylaşımlarla meraklandırdık ama artık onlar da bu Seyir Tepemizle buluşabilecekler. 14 Temmuz itibariyle hemşehrilerimiz buraya gelerek pikniklerini yapabilecekler. Mesire alanımızda mangal yapılmasını şu anda arzu etmiyoruz. Burası çok farklı bir alan bütün hemşehrilerimizin buraya gelmesini, buradan istifade etmesini istiyoruz. Biz burada bütün hazırlıkları yaptık. Yeşil alanıyla, çimiyle, kamelya, lavabo, mescitleriyle bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sıcak yaz günlerinde burada hem serinleyecekler hem de Konya’nın hiçbir yerinden göremeyecekleri Konya manzarasıyla, panaromik bir görüntü ile buluşmuş olacaklar. Projenin devamında çay bahçesi ve yukarıdaki restorasyon alanlarındaki planlama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalarımız bittikten sonra hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin temiz havasıyla nefes alacağı, rahatlayacağı günün stresini atabilecekleri güzel bir mekan oldu. Belediye olarak gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu alanda da yine bir kamp alanını hızlıca oluşturmak için çalışıyoruz. Burada hem günübirlik etkinliklerin yapılabileceği hem de çadırlarını kurup konaklama yapabilecekleri bir kamp alanını Konya’mızın şehir merkezine yakın bir alanda kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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