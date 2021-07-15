Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Beyşehir Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (45) idaresindeki 42 ACC 822 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 R 0134 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan S.G, A.İ. (30), U.Y.D. (45) ve S.S. (32) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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