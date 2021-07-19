Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

İHA

Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurbanlık satışı yapılan pazarlarda vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendirici broşürlerle uyarılarda bulundu. Satıcılar ve vatandaşlarla tek tek görüşen polisler, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini göstererek anlattı. Bilgilendirmelerin pazar yerlerinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla ...
Başkan Konuk: “Kırgınlıklarımızı bayramların hoşgörü potasında eriteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “Kırgınlıklarımızı bayramların hoşgörü ...
Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı
YEREL HABERLER Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü ...
Konya’da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ...
Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası
YEREL HABERLER Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası
Konya'da Kurban Bayramı arifesinde pazarlarda sakinlik
YEREL HABERLER Konya'da Kurban Bayramı arifesinde pazarlarda ...
Büyükşen çifti cinayetinde azmettiren Esra, hamileyim yalanıyla adres öğrenmiş (2)
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde azmettiren Esra, hamileyim ...
İsveç ve Türkiye’de topluma faydalı olacak çalışmalar için istişarelerde bulunuldu
YEREL HABERLER İsveç ve Türkiye’de topluma faydalı olacak çalışmalar ...
Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı
YEREL HABERLER Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı
Karatay’daki örnek projeler gençleri ve çocukları mutlu ediyor
YEREL HABERLER Karatay’daki örnek projeler gençleri ve çocukları ...
Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra: 3 yıl benim için çok zor geçti
YEREL HABERLER Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra: 3 yıl ...
Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı
Bıçak bileme ustalarından ‘sabit esnafa gidin’ uyarısı
YEREL HABERLER Bıçak bileme ustalarından ‘sabit esnafa gidin’ ...
Meram Belediyesporlu sporcular şampiyonadan 12 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Meram Belediyesporlu sporcular şampiyonadan 12 ...
Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi
YEREL HABERLER Konya protokolü 15 Temmuz dijital gösterimini izledi
Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
20 Yaş Altı Kız Milliler Portekiz’i mağlup etti
YEREL HABERLER 20 Yaş Altı Kız Milliler Portekiz’i mağlup etti
Jandarma’dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı (4)
YEREL HABERLER Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip ...
Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramında ücretsiz hizmet verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir otoparkları Kurban Bayramında ücretsiz ...