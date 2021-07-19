Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurbanlık satışı yapılan pazarlarda vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendirici broşürlerle uyarılarda bulundu. Satıcılar ve vatandaşlarla tek tek görüşen polisler, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini göstererek anlattı. Bilgilendirmelerin pazar yerlerinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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