Kurban keserken atardamarını kesti, ambulans helikopterle sevk edildi

Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

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Yaşar COŞKUNAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA´nın Ahırlı ilçesinde kurban kesimi sırasında sol kolunun atardamarını kesen Muammer Sarıtaş (55), ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi´nde Muammer Sarıtaş, kurban kesimi sırasında ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesiyle sol kolundaki atardamarı kesti. Yaralı Sarıtaş, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sarıtaş için 112 Komuta Merkezi´nden hava ambulansı talep edildi. Gelen ambulans helikopterle alınan Muammer Sarıtaş, Konya Şehit Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Muammer Sarıtaş´ın durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ahırlı Yaşar COŞKUN-Adem YILDIZ

2021-07-20 14:26:38



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