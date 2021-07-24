Çobanların kavgası: 1 ölü

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Yunak ilçesinde Afganistan uyruklu Ayberk (40), kendisi gibi çobanlık yapan vatandaşı Osman G.´yi (40) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yunak ilçesi Yığar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdil D.'ye ait hayvanlara çobanlık yapan Afganistan uyruklu Ayberk isimli çoban, aynı mahallede Halil H.U.'ya ait hayvanları otlatan vatandaşı Osman G. ile tartıştı. Osman G., Ayberk´i darbetti. Bunun üzerine Ayberk, patronuna ait ruhsatsız av tüfeğiyle Osman G.´yi vurdu. Yaralanan Osman G., mahalleli tarafından kaldırıldığı Yunak Devlet Hastanesi´nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Suç aleti silaha da el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-24 17:33:46



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