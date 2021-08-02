Astrofest gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi

Konya Bilim Merkezi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Astrofest Gökyüzü Gözlem Etkinliği, “Herkese Biraz Gökyüzü” sloganı ile Konya’nın Taşkent ilçesinde astronomi meraklılarını buluşturdu. Katılımcılar iki gün boyunca teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, atölye çalışmaları, söyleşiler ve yarışmalarla bilimle iç içe oldu.

Konya Bilim Merkezi’nin düzenlediği Astrofest gençlerin astronomi bilimine merakını artıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Astrofest Gökyüzü Gözlem Etkinliği, şehir ışıklarından uzakta, Taşkent ilçesindeki Atabey Gençlik Kampı Kıble Kayası bölgesinde gerçekleştirildi. “Herkese Biraz Gökyüzü” sloganı ile yapılan etkinliğin ilk gününde, Konya Bilim Merkezi eğitmenleri etkinliğe katılan öğrenci ve ailelerine astrofizikle ilgili temel kavramları ve gökyüzü gözlem etkinliklerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.



Teleskoplarla gökyüzü gözlemleri yapıldı

Teleskoplarla gökyüzü gözlemlerinin yapıldığı etkinlikte Ay ile Satürn ve Jüpiter gezegenleri, Andromeda galaksisi gözlemlendi. Katılımcılara geceleri çıplak gözle gök cisimlerini nasıl bulabileceklerinin anlatıldığı etkinlikte eski çağlarda yaşayan insanların gök cisimlerinin konumlarındaki değişiklikleri günlük hayatlarında nasıl kullandıkları da paylaşıldı. Ayrıca gözlem alanında yapılan sunumlarda yıldız kümeleri ile takımyıldızlar tanıtılırken Kutup Yıldızı’nın gökyüzünde nasıl bulunacağıyla ilgili bilgi de verildi. Konya Bilim Merkezi eğitmenleri ayrıca gök cisimleri ile ilgili yanlış bilinenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğlenceli atölye etkinlikleri etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, Konya Bilim Merkezi’nin düzenlediği 360 Selfie, artırılmış gerçeklik, elektronik devresi, su roketi yarışması gibi farklı atölye etkinlikleri ile hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Katılımcılar ayrıca resim yarışması, rozet yapımı atölyeleri ile etkinliğe dair kendi hatıra objelerini yaptı. Etkinlikte yarışmalar düzenlendi ve kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Astrofest etkinliğinde düzenlenen bilim söyleşilerinde Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, uzay çöpleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca galaksi ve kosmolaji alanındaki çalışmaları ile uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Öğretim Üyesi Nurten Filiz Ak da, genel astronomi ilgili bilgiler paylaştı.

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