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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini attı

İHA

Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini attı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 8 mahalleye kazandırılacak olan sosyal tesislerin temeli düzenlenen toplu törenle atıldı.
Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı sosyal tesislere yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Belediye tarafından Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerinin temelleri, düzenlenen toplu törenle atıldı. İlçe genelinde sosyal alanları arttırarak, vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla yapılacak olan sosyal tesislerin toplu temel atma töreni Büyükburnak Mahallesinde gerçekleştirildi. Toplamda 6.6 milyon liraya mal olacak sosyal tesislerde muhtarlık ofisi, emekli konağı, Kur’an kursları, lojmanlar, market, fırın ve iş yeri gibi çok yönlü merkezleriyle içerisinde birçok bölüm bulunacak. Sosyal tesisler aynı zamanda vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olurken ilçenin sosyal ve ekonomik gibi birçok alanına katkı sunacak.

“8 sosyal tesisimizle daha şehrin kimliğine katkı sunacağız”
Temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal hayatın her alanında olduklarına vurgu yaparak, Karataylılara 8 mahallede daha yeni yaşam kazandıracaklarını söyledi. Karatay’da her hafta bir açılış, her hafta bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kılca; konforlu ulaşım ağından sosyal sorumluluk projelerine, kültürel ve eğitim hizmetlerinden her yaştan vatandaşın yararlandığı hizmet yatırımları ile modern şehir kimliğine katkı sağladıklarını vurguladı.

“İlk günkü sevdamızla yol haritamızı belirliyoruz”
Karatay Belediyesinin sosyal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için çalıştığını ifade eden Başkan Hasan Kılca, bunu göreve geldikleri ilk günkü heyecan ve sevdayla yaptıklarına işaret ederek, “Şehrimizin kalbi Karatay’ı altyapı ve üstyapı çalışmalarından tutun sosyal ve kültürel projelere, eğitimdensağlığa kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokuyoruz. Bizim için Karatay, yakın ve uzak mahalleleriyle bir bütün teşkil eder. Bizler de uzak yakın demeden ilçemizi bu bütünlük çerçevesinde görüp ilçemizin her bir noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Hafta başında saatte 240 ton asfalt üreten plentimizin açılışını, aynı anda hizmet araç filomuza dahil ettiğimiz 55 aracımızın hizmete girdiği açılışları gerçekleştirdik. Şimdi ise 8 mahallemize daha sosyal tesis kazandırıyoruz. Hemen yanı başımızdaki çalışmalardan bahsedecek olursak Katrancı Mahallemizde asfaltparke işlerimiz devam ediyor. İpekler Mahallemizde sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Obruk’ta büyük bir restorasyona imza atıyoruz. Suruç, Köseali, Yavşankuyu’da parkeasfalt çalışmalarımız tamamlandı. Yine Yenice ve Kızören ve Başgötüren’de parke çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda 38 bölgede fen işleri, 30 bölgede park bahçeler ekiplerimiz, 22 bölgede makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün çalışmalarını da ekleyeceksek olursak 100’ün üzerinde noktada Karatay Belediyesi olarak hizmet üretiyoruz. Bunların hepsi gönlü güzel hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için. Geçmişte mahallesine veya yaylasına yol isteyen hemşehrilerimiz bugün kütüphane, spor kompleksi, kültür merkezi gibi taleplerde bulunuyor. Bu talepler belediyecilikte geldiğimiz noktayı ifade ederken gelecek yıllarda çok daha farklılaşacaktır. Çünkü temel ihtiyaçları giderdiğimizde yaşam kalitesini artıracak yeni hizmetlerin önünü açmış oluyoruz” dedi.

“7 yeni sosyal tesisisin daha yapımı sürüyor”
Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu mahallerinde temeli atılan sosyal tesisler ile ilgili bilgi veren Başkan Kılca, “8 mahallemize 8 yeni sosyal tesisin temelini attık. İçerisinde muhtarlık ofisi, emekli konağı, Kur’an kursları, lojmanlar ile market, kuaför ve fırın gibi iş yerlerinin olduğu çok yönlü ve çok amaçlı sosyal tesislerimizin toplam maliyeti 6.6 milyon liradır. 8 Temmuz’da Hayıroğlu, Yağlıbayat ve Akörenkışla mahallelerimize 3 adet sosyal tesis kazandırmıştık. Bugün temellerini attığımız 8 sosyal tesisimizle birlikte merkeze uzak mahallerimize toplam 11 sosyal tesis kazandırmış olacağız. Ayrıca şu anda merkezdeki 7 mahallemizde 7 ayrı sosyal tesisimizin yapımı da devam ediyor. Toplamda 18 tesisimizi Karatay’ımıza kazandırmış olacağız. İnşallah tüm bu projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahallerimizin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak yatırımlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gerçekleştirilen yatırımlar birlik ve beraberliğin bereketi”
‘Her hafta bir yatırım her hafta bir temel atmak kolay değildir’ diyen AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediyesi’nin birçok alanda yaşam standartlarını yükselten hizmetler sunduğunu söyledi.
Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin hayırlı olmasını dileyerek; bu açılış ve temel atmaların belediyenin hizmet ağının ne kadar dolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise; gerçekleştirilen her hizmette birlik ve beraberliğin bereketi olduğu ifade etti. AK Partili Belediyelerin tüm kadroları ile birlikte hizmet nöbetinde olduğuna dikkat çeken Sorgun, Karatay Belediyesinin yatırım ve hizmetleri ile durmak bilmeden çalıştığını bunun da gönül işi olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu Mahallelerine kazandırılan sosyal tesislerin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Temel atma programına, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Meclis Üyeleri, Karatay mülki erkanı ve muhtarlar katıldı.

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