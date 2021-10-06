Jandarmadan yaralı kartala şefkat eli

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Konya’nın Emirgazi ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında yaralı halde bulunan kartalı yakalayarak veterinere götürdü.

Emirgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Beyören Mahallesi mevkiinde devriye gezdiği sırada boş arazide bir kartalın yaralı olduğunu fark etti. Jandarma ekipleri, kanadı kırık olan kartalı veterinere götürmek için yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine tedavisi için teslim edilen kartal, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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