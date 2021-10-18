Başkan Altay Anne-Kız Kampına katılan ailelere teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyalleşmesi için daha önce düzenlediği BabaOğul Kampı’ndan sonra bu kez de 914 yaş arası kız çocuklarına yönelik AnneKız Kampı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 914 yaş arası kız çocukların anneleriyle birlikte katıldığı AnneKız Kampı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yarınların teminatı çocuklar ve gençler için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Geçtiğimiz ay düzenlenen BabaOğul Kampı’nın ardından son olarak düzenledikleri AnneKız Kampı’nın da ailelerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Altay, “914 yaş arası kız çocuklarımızın anneleriyle sosyalleşmesi, aralarında güçlü bağlar kurarak kaliteli zamanlar geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz kamp çok sevildi. 190 ailenin yer aldığı Beyşehir ve Taşkent ilçelerindeki kamp alanlarımızda düzenlenen kampta anneler ve kızları 2 gün boyunca katıldıkları eğitimler ve atölye çalışmalarıyla unutamayacakları çok özel anılar biriktirdi. Kampımıza ilgi gösteren bütün ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anne ve kızları doğanın sakinleştirici yapısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirici eğitimler aldı. “Mis Kokular” atölyesinde kendi parfümünü yapma, “Bilim Atölyesi”yle kendi diş macununu yapma, “Keçeden Sanata Atölyesi”nde kendi çantasını yapma, “El Sanatları Atölyesi”nde anahtarlık yapmayı öğrenen anne ve kızları ayrıca çeşitli oyun parkurlarıyla da dolu dolu iki gün geçirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay içerisinde de 712 yaş arası erkek çocukları ve babalarına yönelik BabaOğul Kampı gerçekleştirmişti.

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