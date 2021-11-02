Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizdeki gelişen mühendislik ve teknolojiyi artık dünyaya ihraç etmeye başladık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolu açılışları ve ziyaretler için geldiği Konya’nın Akşehir ilçesinde; Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve AkşehirTuzlukçu Yolu açılış töreni’ne katıldı.

Açılış töreninin ardından otomobili ile açılışını yaptığı yolda araç kullanan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Akşehir Belediyesi hizmet binasına geçti. Burada Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan ilçede devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu’na Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir tablo armağan edildi.

Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı binasına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 19 yılda çok geliştiğine dikkat çekerek, “19 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız bu destansı mücadele, destansı yatırımlar inşallah artarak devam edecek. Dünya’nın gıpta ile baktığı bütün projeleri tek tek bitirdik. Bütün dünyaya örnek oldu bizim bu son 19 yıldır yaptığımız çalışmalar. Gelişmekte olan bütün ülkeler, gelip bizden bu projeleri örnek alıyorlar. Mühendislik ve teknoloji açısından Türkiye’de çok önemli mesafeler kaydedildi. Bu gelişen mühendislik ve teknolojiyi artık dünyaya ihraç etmeye başladık” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey Hanı’nda incelemelerde bulunup, tarihi arasta çarşısında esnaf ziyaretleri yaptı. Bakan Adil Karaismaioğlu son olarak restorasyonu tamamlanan tarihi kilisede incelemelerde bulunarak, yapı hakkında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bilgiler aldı. Bakan ve beraberindeki heyet daha sonra Beyşehir ilçesine hareket etti.

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