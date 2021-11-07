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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgın bölge kapalı hayvan pazarı açıldı

İHA

Ilgın bölge kapalı hayvan pazarı açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın’a bağlı Gökçeyurt, Beykonak, Çavuşçugöl, Argıthanı, Balkı, Yukarıçiğil, Çiğil mahalleri ile Doğanhisar’a bağlı Başköy, Ayaslar, Konakkale, Deştiğin, Çınaroba, Karaağa ve Koçaş mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın Bölge Kapalı Hayvan Pazar’ının açılışını yaparak, Ilgın ve Doğanhisar’a bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 5,5 milyon TL maliyetle Ilgın’a kazandırılan Bölge Kapalı Hayvan Pazarı’nın açılışında konuşan Başkan Altay, Konya’nın geçmişten itibaren belediyecilik konusunda önemli bir örnek olduğunu ve sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada iyi örneklerden birisi olduğunu vurguladı. Başkan Altay, bunun nedeninin de Konya’nın tüm kurumlarıyla birlikte uyumlu şekilde çalışmayı başarabilen yapısı olduğunu söyledi. daha yapacak çok işimiz var Büyükşehir olarak en önemli önceliklerinin merkez dışında yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü şuna inanıyoruz; insanımızın burada yaşaması için ürettiklerinden para kazanması lazım. Hem tarımsal üretimde hem hayvansal üretimde giderlerin düşürülmesi, gelirlerinin artırılmasıyla ilgili ciddi bir çaba içindeyiz ve buna büyük bütçeler ayırıyoruz. Fide, fidan desteğimiz, ekipman desteğimiz, sulama desteğimiz, yeni ürünlerin oluşturulması ve bu ürünlerin satılacağı pazarların oluşturulmasıyla ilgili önemli mesafeler kat ettik. Çiftçimizi ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah hem merkezi hükümetimizin desteği hem ilçe belediyelerimiz hem de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Bunun için bir fazla iş yapabilmek için çalışıyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde konyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz”
Bir şeyi üretmenin çok kıymetli ve önemli olduğunu ancak üretilen şeyi düzgün bir şekilde pazarlamanın da en az üretmek kadar önemli olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu hayvan pazarı, özellikle hayvansal üretim yapan vatandaşlarımız için hem bütün ihtiyaçların giderildiği hem de üreticiyle satıcıların buluştuğu güzel bir ortam oldu. Emeği geçen başta Ilgın Belediye Başkanımıza, KOP İdaresi Başkanımıza, mühendisinden, işçisine kadar ve bugün işletmede katkısı olan herkese Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Konyalıların bize desteği o kadar yüksek ki günde 16 değil, 24 saat çalışsak onların verdiği desteğin hakkını ödeyemeyiz. Ama şuna inanın sizlere layık olabilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sefer bizden zafer Allah’tandır. Pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Tesis, bölgenin ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlayacak”
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, “KOP İdaremizin eylem planları çerçevesinde hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi ve hayvan refahının artırılmasına yönelik hedeflerimizden olan pazar yeri, bölgenin ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlayacak, bölgenin hayvansal üretimine destek verecek. Bu modern ve büyük tesis sadece Ilgın’a değil, bölgenin ticaretine de büyük katkı sağlayacak. Sadece bu bölgede değil, civar bölgelerdeki üreticilerimiz de ürettikleri hayvanların böyle nezih bir ortamda satışını yapacak. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da, “Bu hayvan pazarımız 24 bin metrekare alandan oluşmaktadır. 900 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan olmak üzere 6 bin metre kapalı alana sahip. Bize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, KOP İdaresi Başkanımıza ve bu eseri oluşturan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı kazançlar versin” ifadelerini kullandı.
AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, pazar yerinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Apil de., tesisin hayırlı olmasını dileyerek, yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Ilgın Bölge Kapalı Hayvan Pazarı alanının açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Altay Ilgın ve Doğanhisar’ın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Köklü, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Apil ile birlikte Ilgın’a bağlı; Gökçeyurt, Beykonak, Çavuşçugöl, Argıthanı, Balkı, Yukarıçiğil, Çiğil mahallerini ziyaret etti. Başkan Altay daha sonra Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez ve AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Fikret Özeralp’in de katılımıyla ilçeye bağlı; Başköy, Ayaslar, Konakkale, Deştiğin, Çınaroba, Karaağa ve Koçaş mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Altay, çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncaklar hediye etti.

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