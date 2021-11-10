Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı

İHA

Akşehir Gölü’nün su seviyesinin düşmesinde daha önceki depremlerin etkisi bulunamadı

Akşehir ve Eber Gölleri Birliği Toplantısı Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Akşehir Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Başkanı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; toplantıda yaptığı konuşmada "Konya Teknik Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında, kirlilik ve su rezervlerine ilişkin çalışmalar yapıldı. Kirlilik konusunda Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığının desteğiyle yapılan arıtma tesisleri çözüm olmuştu. Ancak su rezervlerimizde, kuraklık nedeniyle yaşadığımız sorun devam ediyor. Göllerimizde su seviyesinin azalmasında, son zamanlarda yaşanan depremlerin etkisi olup olmadığı yönünde yaz ayları boyunca yapılan çalışmanın sonuç raporunun bugün bu toplantıda sunumu yapılacak" dedi.
Toplantıda Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaşar Eren ve Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar tarafından hazırlanan rapor birlik üyelerine ve basın mensuplarına sunuldu. Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar; raporun, sular iklim durumu ve yarıklar, gölün jeolojik durumu, depremle ilişkisi, meydana gelmiş yarık ve çatlaklar şeklinde 2 bölümde hazırlandığını aktardı. Yüzey kırıklarının belirlenmesi projesi ile su seviyesi düşümü ve su kaybının faylarla ilişkisi olup olmadığı ve değilse de nedenlerinin belirlenmesini amaçladığını belirten Nalbantçılar, çalışmalarının belediyelerden alınan bilgiler, yöre halkının aktardıkları ve sahada yaptıkları gözlemlere dayandığını vurguladı. Drone çekimlerinden de yararlanılan çalışma sonucunda; Eber Gölü’nde bir miktar su bulunduğunu ancak Akşehir Gölü’nün tamamen kuruyarak çorak araziye dönüştüğünü tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Nalbantçılar; su seviyesinin azalma nedenlerini azalan yağış, kuraklık, sıcaklık ve geniş yüzey alanında fazlasıyla etkili olan buharlaşma şeklinde sıraladı. İki ayrı bölgede DSİ tarafından takip edilen bin 288 ve 123 olmak üzere toplam bin 411 kuyunun yanı sıra belgeli olarak açılmış 2 bin 774 kuyudan alınan suyun tarımda kullanılmasının sonuçlarına da değinen Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, rasat kuyularındaki ölçümlere göre yer altı sularında 1015 metreye varan düşüşler yaşandığını aktardı.

4 ve büyüklükteki depremler Akşehir ve Eber arasındaki bölgede yoğunlaştığına dikkat çekildi
Göller çevresinin jeolojisi üzerine sunum yapan Prof. Dr. Yaşar Eren de, günümüze kadar yaşanan 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerin, Akşehir ve Eber arasındaki bölgede yoğunlaştığına dikkat çekti. Akşehir Gölü tabanında, su seviyesinin düşmesine neden olacak yarık, kırık ve boşluk olmadığını söyleyen Prof. DR. Eren, Eber Gölü’nde ise yüzey faylanmaları, kırıklar ve küçük ölçekli obruklar tespit edildiğini belirtti.
Raporun en fazla dikkat çeken sonuç bölümünde yer verilen bilgiler ve akademisyenler tarafından yapılan uyarılara göre; "Yapılan arazi incelemeleri sonucunda Akşehir ve Eber Gölleri’nin su seviyesinin değişmesi ve düşmesinde; kırıkların ve şimdiye kadar oluşan depremlerin önemli bir rol oynamadığı görülmüştür. Ancak küresel ısınma ve aşırı tarımsal su kullanımı nedeniyle yörede yeraltı suyu seviyesinin düşmesine bağlı olarak göllerin çevresinde önemli uzunluklarda ve çok sayıda yüzey kırık ve faylanmaları oluşmuştur. Yeraltı suyu seviyesinin daha da düşmesi ile oluşabilecek yüzey kırıklarının göl havzaları içerisinde gelişmesi bu havzaların tabanındaki geçirimsiz seviyelerin yarılarak, a Gelecek yıllarda yüzeyde su birikimini engelleyebilecek, b Yüzeye yakın seviyelerde geçirimsiz seviyeler arasında hapsedilmiş suların daha aşağılara taşınmasına yol açabilecek, tehlikeleri barındırmaktadır" denildi.

Alınacak tedbirler açıklandı
Rapora göre; hiç olmazsa belli bir alanda bile olsa göllerin varlığını korumak için gerekli tedbirler şu şekilde açıklandı: "1. Yeraltı suyu seviyesinin daha da düşmesini engelleyecek önlemlerin bir an önce alınması. 2. Gölü geçmişte besleyen dere ve çaylardan doğrudan gölleri besleyecek su sağlanması. 3. Azalan yağış ve artan sıcaklık etkisini azaltacak önlemlerin geliştirilmesi. 4. Mevcut suyun büyük bir bölümü tarımsal sulamada kullanıldığı için bu alanda her türlü modern teknik kullanılarak suda tasarrufun sağlanması. 5. Bölgede yeraltısuyu kullanımına ihtiyaç duymayacak tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi. 6. Kullanılan bütün suların arıtılarak geri dönüşümün büyük bir oranda sağlanması. 7. Göl alanları içerisinde açılmış çeşitli amaçlı kuyulardan güneş panelleri ile daimi yeraltı suyu çekiminin önlenmesi. 8. Yerleşim yerlerinde kullanılan suların da tasarruflu kullanılması için gerekli önlemler alınması ve halkın bu konularda daha da bilinçlendirilmesi. 9. Mümkünse göllerde buharlaşmayı azaltacak tedbirlerin alınması. 10. Her iki gölün kuzey ve doğu kesimleri ağaç ve bitki örtüsü açısından oldukça fakirdir. Bu kesimlerin susuzluğa karşı dayanıklı ağaç türleri tarafından zenginleştirilmesi gerekmektedir. 11. Belirli bir derinlikten itibaren göl tabanında su bulunduğu için gerekirse bölümlendirme yapılarak, özellikle Akşehir Gölü’nün Güneybatı kesiminden itibaren yavaş yavaş canlandırılması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır."
Rapor sunumunun ardından toplantıda diğer gündem maddeleri görüşülerek Afyonkarahisar Çay ilçesinin de birliğe üye olması kabul edildi.
Akşehir’deki toplantıya; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Yeşilçiftlik Belediye başkanı Mehmet Ali Sakal, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ile Tuzlukçu ve Çay Belediye Başkan Vekilleri, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Meclis üyesi Zekeriya Kanat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da, 5.1'lik deprem sonrası hasar tespit ...
Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Güneysınır ve Çumra’nın mahallelerinde ...
Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Akademik Gelişim Programı’nı tamamlayan Meram Tıp ...
Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de Atatürk’ü anma etkinlikleri
Havalar soğudu meste talep arttı
YEREL HABERLER Havalar soğudu meste talep arttı
Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
YEREL HABERLER Selçuklu’da cami avluları yeşile büründü
Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi
Konya’da baca yangını
YEREL HABERLER Konya’da baca yangını
Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim
Parkur Konya’dan ilk yılında önemli başarı
YEREL HABERLER Parkur Konya’dan ilk yılında önemli başarı
Konya Emniyetine araç desteği
YEREL HABERLER Konya Emniyetine araç desteği
Depremden etkilenen Konya Akpınar’da önlemler alındı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Konya Akpınar’da önlemler alındı
Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, Selçuk Üniversitesi ...
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Konya’da belediye otobüsü şarampole düştü: 17 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da belediye otobüsü şarampole düştü: 17 yaralı
Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de işkence yaptı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de ...
Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (3)
YEREL HABERLER Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (3)
Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde yaşanmış en büyük depremi yaşadık”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Arık: “Konya bölgesinde afetsel dönemde ...
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Altay: "Akyokuş’un çehresi değişecek"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Akyokuş’un çehresi değişecek"
Karatay’da Millet Kıraathanesi’nin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da Millet Kıraathanesi’nin yapımı sürüyor
Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (2)
YEREL HABERLER Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu (2)
Konya Kızılören’de 100 kişi hasar tespiti için başvurdu
YEREL HABERLER Konya Kızılören’de 100 kişi hasar tespiti için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.