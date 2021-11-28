Lise Medeniyet Akademisi gençleri Taşkent kampında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise Medeniyet Akademisi gençleri Taşkent kampında

İHA

Lise Medeniyet Akademisi gençleri Taşkent kampında

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençler için hayata geçirdiği Lise Medeniyet Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, Taşkent Gençlik ve Eğitim Kampı’na katılarak bedenen ve zihnen rahatlama fırsatı yakaladı.
3 gün süren kampta milli ve manevi değerlere yönelik etkinliklere katılan öğrenciler ayrıca birbirinden eğlenceli yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin lise öğrencileri ve yeni mezun gençler için hayata geçirdiği Lise Medeniyet Akademisi’nin 3 günlük Taşkent kampı öğrenciler için çok faydalı geçti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençler için bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Lise Medeniyet Akademisi’ni çok önemsediklerini belirterek, akademinin gençlerin nitelikli ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda Keykavus Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerinin Büyükşehir Belediyesi’nin Taşkent ilçesinde bulunan eğitim ve gençlik kampına katılarak güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Başkan Altay, “Kampta milli ve manevi değerlere yönelik etkinliklere katılan gençlerimiz birbirinden eğlenceli yarışmalara ve atölye çalışmalarına katıldı. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her şey yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için” dedi.

Atölye çalışmaları ve eğlenceli yarışmalar
Üç gün süren kampta öğrenciler kendileri için özel olarak planlanan etkinlik ve atölyelere katıldı. Kamp alanının eşsiz doğal güzelliğinde kitap okuyarak ruhlarını dinlendiren öğrenciler, okçuluk ve matrak gibi bireysel oyunların yanı sıra; kule denge oyunu, sinyal, Da Vinci’nin Köprüsü gibi grup çalışmalarında birlikte çalışmanın önemini kavradı. Tanışma oyunu ve âdâbı muaşeret dersleri alan öğrenciler, doğa yürüyüşleri ve film izleme etkinliklerine katılarak yoğun ders temposundan uzaklaşma fırsatı buldu. Kampta öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından “Sosyal Medyayı Etkin Kullanma” konu başlığıyla seminer de verildi. Lise Medeniyet Akademisi’nin öğrencilere yönelik kampları devam ederken; Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda Ecdat Bahçesi, Ereğli, Seydişehir Lise Medeniyet Akademileri de hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Ardıçlı TOKİ’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı Ardıçlı TOKİ’de ...
Selçuklu Belediyesinden Mehmet Akif konulu kitap okuma yarışması
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden Mehmet Akif konulu kitap ...
Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Sanayi tesislerine enerji verimliliğinde ‘mobil’ destek
YEREL HABERLER Sanayi tesislerine enerji verimliliğinde ‘mobil’ ...
Konya’da tarım aletleri çalan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da tarım aletleri çalan 3 hırsızlık şüphelisi ...
Karatay Belediyesinden “yaşlılar” için özel çalışma
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden “yaşlılar” için özel çalışma
Konya'da özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı
YEREL HABERLER Konya'da özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerine ...
Konya'da polisten “şok” uygulama
YEREL HABERLER Konya'da polisten “şok” uygulama
Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu
Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu
YEREL HABERLER Konya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu
İki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER İki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ...
Konyaspor’da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Konyaspor’da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları ...
65 senedir lezzete kürek uzatıyor Konya'da 80 yaşındaki etliekmek ustası 65 yıldır fırın başında etliekmek yapıyor
YEREL HABERLER 65 senedir lezzete kürek uzatıyor Konya'da 80 ...
Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
'Sinovac' yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yaptığı iddia edilen hemşireye inceleme
YEREL HABERLER 'Sinovac' yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yaptığı ...
Bacağını pancar makinesinin çarkına kaptırdı
YEREL HABERLER Bacağını pancar makinesinin çarkına kaptırdı
Konya'da 12 kilo 456 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 12 kilo 456 gram kubar esrar ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla karşı karşıya
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı: İslam, kara propagandayla ...
Geleceğin bilim insanları MEGA ile yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin bilim insanları MEGA ile yetişiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım vizyonunu Konyalılarla belirliyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım vizyonunu ...
Konya'da 'Dijital Sanat Sergisi" açlıyor
YEREL HABERLER Konya'da 'Dijital Sanat Sergisi" açlıyor
Konya'da minik öğrenciler yangın konusunda bilinçleniyor
YEREL HABERLER Konya'da minik öğrenciler yangın konusunda ...
Konya'da lisede kavga
YEREL HABERLER Konya'da lisede kavga
Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor 2 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.