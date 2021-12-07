Konya Ovası obruk ovasına dönüşüyor Konya’da 2021 yılı Ocak ayında 600 olan tespit edilen obruk sayısı, 2 bini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Ovası obruk ovasına dönüşüyor Konya’da 2021 yılı Ocak ayında 600 olan tespit edilen obruk sayısı, 2 bini buldu

İHA

Konya Ovası obruk ovasına dönüşüyor Konya’da 2021 yılı Ocak ayında 600 olan tespit edilen obruk sayısı, 2 bini buldu

Konya’da yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesiyle meydana gelen obrukların sayısı yapılan son araştırmalara göre 2 bine ulaştı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Günümüzde olan obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara doğru gelmeye başladı” dedi.

Konya'nın Karapınar ilçesi ve çevre ilçeler ile illerde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde araştırma yapan AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliği yaparak obrukların oluşumu ve alınabilecek önlemler hakkında çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Konya genelinde farklı noktalarda oluşan irili ufaklı obruk sayısının 2 bine ulaştığı tespit edildi. Çalışmalar sırasında obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalarına doğru ilerlediği raporlandı.

"2021 yılı sonuna doğru 2 bine yakın obruk oldu"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Konya’daki obruk alanlarının tespit edilmesi için bir projemiz var. AFAD ile Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi olarak geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz ölçümlerde Karapınar ilçesinde 600 obruk tespit edilmişti. Bu yıl Halkapınar, Ereğli, Emirgazi, Çumra, Karatay ve Selçuklu ilçesinin önemli ölçüdeki yerlerinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde kuyu şeklinde çöken obrukların yanı sıra yüze oturma derinlikleri 20 ile 30 santimetreden başlayan bir ve bir buçuk metreye kadar giden yüzeyde yarılma şeklinde izlenimleri çok sayıda yüzey deformasyonlar ölçtük. Toplam sayıda 2021 yılı sonuna doğru 2 bine yakın obruk oldu. Özellikle bazı bölgelerde toplu olarak yoğun bir çökme yapıların olduğunu gözlemledik” dedi.

Obruklar daha çok risk oluşturacak noktalara gelmeye başladı
Son oluşan obrukların ilçelere yakın alanlarda oluştuğu ve riskin arttığını anlatan Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, şöyle devam etti: "Geçmişte yer altı su seviyeleri yüksekken daha yüksek dağlık alanlarda falan meydana geliyordu. Günümüzde olan obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara doğru gelmeye başladı. Son birkaç yıl içerisinde oluşan obrukların, önemli bir bölümü gerek tarım alanlarında gerek yerleşim alanlarının orada yayla diye tabir edilen küçük yerleşim yerleri var, bu yerleşimlerin ortasında obruk meydana gelebiliyor. Hatta evlere, araçlara, ağıllara zarar veren obruklar var. Ama şuana kadar çok şükür can kaybı yok."

"Kontrol edebileceğimiz en önemli faktör, yoğun yeraltı suyu kullanımı"
Bölgedeki bu doğal olayla ilgili önlem konusunda bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, "Sadece Konya’ya özgü değil obruk oluşumu. Memleketin birçok yerinde oluşuyor. Ama Konya’daki obrukların temel oluşum nedeni; suyla karşılaştığı zaman çözünebilir kayalar, yeraltı suyunun varlığı, hidro kimyasal ve yapısal jeolojik özelliklerdir. Dolayısıyla bunlarla ilgili doğal jeolojik süreçler olduğu için önlem alma şansımız yok. Buradaki yapıyı değiştiremiyoruz ama yeraltı su seviyesini değiştiren önemli faktörlerden bir tanesi de havza içerisindeki çok yoğun yeraltı suyu kullanımı. Havza çevresindeki belgeli 3035 bin kuyuya karşılık bunun 3 katı kadar belgesiz kuyu var. Bu belgesiz kuyularda ne kadar su ürettikleri ile ilgili veriler mevcut değil. Bilinen en önemli veri yeraltı su seviyesinin her geçen yıl düşmeye devam ettiği. 1960’lı yıllardan itibaren santimetreyle ifade edilen düşümler, 2000’li yıllardan sonra yarım metre1 metre seviyesinde, 2010’lardan sonra da 1,52 metre seviyesindeyken sadece 2021 yılında bazı gözlem kuyularında 20 metrenin üzerinde yeraltı su seviyesinde düşümler var. Bu düşümler neticesinde sukayaç etkileşiminin yoğun olduğu bölgeler daha aşağı kotlara düşüyor. Böylece yerleşim alanlarını daha ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Burada jeolojik, iklimsel koşulları değiştirme şansımız yok. Kontrol edebileceğimiz en önemli faktör, yoğun yeraltı suyu kullanımının biraz daha düzenli hale getirilebilmesi. Bunun için de hepimize ortak görevler düşüyor" ifadeleri kullandı.

"20 metrelik düşüşün temel nedeni yağışların çok çok az olması"
Prof. Dr. Arık, Konya kapalı havzasının akarsuyunun olmadığını kaydederek, "Dışarıdan gelen herhangi bir destek yok. Konya kapalı havzasında su varlığı doğrudan yağışlara bağlı. Kapalı havzanın içerisindeki dağlık alanlardan havzaya doğru gelen sular ve yağışlar bu havzanın su kaynaklarını oluşturuyor. Son yıllarda yoğun bir şekilde yapmış olduğumuz dağlık alanlardaki barajlar, göletler, havzaya gelen su beslenme açısından biraz olumsuzluklar içeriyor, bölgelere faydalı olsa da. Havzanın içerisindeki yağışlar da Türkiye’deki genel iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak oldukça düşmüş vaziyette. Biraz önce ifade ettiğimiz 20 metrelik düşüşün temel nedeni aslında bu yılki yağışların çok çok az olması. Hem 2020 yılında, hem de 2021 yılında yağışlar çok düştüğü için doğal olarak yeraltı seviyesi de daha çok düşüyor ve obruk oluşumu da artıyor" diye anlattı.
Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Konya kapalı havzasındaki bu sene gözlemlemiş olduğumuz bir çok yüzey yarıkları var. Oldukça da endişe veriyor. Bunların oluşma nedenlerinden bir tanesi devam eden çökme hareketi artı aşırı yeraltı suyu kaybı gerçekleştiği için de orada meydana gelmiş olan bir düşmelerden kaynaklı. Dolayısıyla Konya kapalı havzasında olumsuzluk birden fazla olarak etki ediyor. Zaten bu havzanın kenarındaki faylara bağlı olarak zaman zaman orta büyüklükteki depremler de meydana gelebiliyor. Bu 50 kilometrelik Konya fay zonunun parça halinde kırılması neticesinde, deprem büyüklüğü biraz daha fazla olacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ...
Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca, öğrenci ve aileleriyle buluştu
İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni ...
Marius Sumidica: “Ocak ayından itibaren Malatyaspor'un başka bir yüzünü göreceksiniz”
YEREL HABERLER Marius Sumidica: “Ocak ayından itibaren ...
İlhan Palut: “Kaybedilmiş 2 puan var”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Kaybedilmiş 2 puan var”
İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: ...
İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni ...
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: ...
Konya’da “Var Olmanın Dijital Yolculuğu” Dijital Sanat Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Konya’da “Var Olmanın Dijital Yolculuğu” Dijital ...
Başkan Altay Kadınhanı’nın mahallelerinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Kadınhanı’nın mahallelerinde ...
Karatay’ın anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği
YEREL HABERLER Karatay’ın anaokullarında Dünya Toprak Günü etkinliği
Konya Şeker´den çiftçiye 55 milyon avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker´den çiftçiye 55 milyon avans desteği
Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan bir dönüşüm hamlesi daha
Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler ...
Konya Şeker çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtacak
YEREL HABERLER Konya Şeker çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu
Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kamyon traktörle çarpıştı: 2 yaralı
KOMEK’TEN görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi
YEREL HABERLER KOMEK’TEN görme engellilere çevrimiçi diksiyon ...
Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp konteynerleri hizmette
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesinden bir ilk daha yeni nesil çöp ...
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere ...
Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da asfalt çalışmaları sürüyor
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafla buluştu
YEREL HABERLER Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnafla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.