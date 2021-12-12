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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı

İHA

AK Parti Konya’da ilçe danışma meclisleri tamamlandı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 20 yıl içerisinde büyük mesafe aldığını belirterek, “Bize düşen görev tüm teşkilat kademelerimizle 2022’de çok verimli bir şekilde saha çalışmalarıyla yürümek. Gelecek güzel günler milletimizin olacak inşallah” dedi.
AK Parti Konya’da 75. İlçe Danışma Meclisleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta 14 ilçede yapılan ilçe danışma meclislerinin ardından Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere Derbent, Hüyük, Doğanhisar, Ilgın, Akören, Güneysınır, Çumra, Tuzlukçu, Akşehir, Taşkent, Hadim, Bozkır, Halkapınar ve Ereğli’de de ilçe danışma meclisleri gerçekleştirildi. Taşra ilçelerdeki danışma meclislerinde AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları hazır bulunurken Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Danışma Meclisleri AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“20 yılda büyük mesafe aldık”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 20 yıl içerisinde Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşın gönlüne dokunduğunu belirterek, “Şehrimiz ilk günden bu yana Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu ve durmaya da devam ediyor. Belediye başkanlarımız bu şehri daha da geliştirmek adına gece gündüz koşturuyorlar. Bu dönem uyumun en zirvede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hükümetimiz döneminde ülkemizde büyük atılımlar yapıldı. Türkiye çok güçlü bir ülke ve son 20 yılda büyük mesafe aldı. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sıkıntıları aşarak yoluna devam etti, etmeye de devam ediyor. Bu kutlu yürüyüşte hamd ediyoruz ki yüzümüzü yere baktıracak işler yapmadık. Bize düşen görev tüm teşkilat kademelerimizle 2022’de çok verimli bir şekilde saha çalışmalarıyla yürümek. Gelecek güzel günler milletimizin olacak inşallah” dedi.

“Konya’yı geleceğe hazırlıyoruz”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Altay, “Biz şehrin kangren olmuş sorunlarını çözmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Ardıçlı’da şehrin ihtiyacı olan 4 bin konutun yapımı tamamlandı. Konya’nın 40 yıllık meselesi olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi yeni yerine taşınacak. Eski Stadın olduğu yerde Millet Bahçesi’ni tamamlamak üzereyiz, trafiğe çözüm üretmek adına yeni caddeler açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Elhamdülillah başımızı önümüze eğecek bir işimiz yok. Yoğun bir şekilde Konya’yı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız işleri anlatırken vurguladığımız şey; Konya modeli belediyecilik. Sizler arkamızda olduğunuz sürece bizler Konya’yı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapacağımıza eminiz. Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

“Gençlere temas etmeliyiz”
İlçe danışma meclisinde açıklamalarda bulunan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, ilçede tüm noktalara temas etmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Mümkün olduğunca sahada hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız mahalle toplantılarında hem eksiklerimizi gördük hem de önümüzdeki süreçte yapmayı düşündüğümüz faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 2023’te en önemli konulardan bir tanesi de gençlere temas etmek. Ne kadar çok gencimizi bu partiye kazandırırsak 2023’ü bugünden garanti altına almış oluruz” ifadelerini kullandı.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Bütün zor süreçlere rağmen AK Parti teşkilatı olarak, AK Partili belediyeler olarak hiçbir zaman bahanelere sığınmıyoruz ve her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Konya’mızda teşkilatımız, belediyelerimiz, milletvekillerimiz ve özellikle Çevre Bakanımızla birlik, beraberlik ruhu ile güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. İnşallah ümit ediyoruz ki 2023’te bütün ülkede elde edeceğimiz zaferin motor gücü ve nüvesi Konya olacak” şeklinde konuştu.

“Devletimizin yanındayız”
AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak güzel çalışmalara imza attıklarını söyleyen AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Meram’da yine kalabalık ve coşkulu bir buluşmaya hep birlikte şahit olduk. Danışma meclislerimiz geniş katılımlarla birlikte çok güzel geçiyor. 75. İlçe Danışma Meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
“20 yıldır partimizin ve liderimizin arkasında yürümeye devam ediyoruz elhamdülillah’ diyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Cumhurbaşkanımız, kendisine güvendiğimiz günden bu yana bizleri asla yanıltmadı. Her türlü saldırılardan liderimizin önderliğinde güçlenerek çıktık. Ülkemizin ekonomisine karşı yine bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırıyı da yine liderimizin öncülüğünde bertaraf edeceğiz. Devletimizin her zaman yanındayız ve bu sıkıntılı günleri geride bırakarak yeniden feraha kavuşacağız inşallah. Meram’da teşkilatlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kardeşlik ruhu çalışmalarımıza olumlu yönde etki ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Karatay’ın çehresi değişiyor”
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti’nin 2023 seçimlerinde tarihinin en yüksek oyunu almaya talip olduğunu vurgulayarak, “Bizler, Cumhurbaşkanımızın zorlukları çözme, samimiyetine ve gayretine inanıyor ve yanında her daim yer almaya devam ediyoruz. AK Parti, belediyecilik hizmetinde halkımızın teveccühünü kazanmış bir partidir. 19 yıl önce partimize iktidar kapısını açan ve 19 yıl boyunca partimizi halkın gönlünde tutan, belediyecilikteki üstün gayretimiz, hizmetlerimiz ve başarılarımız olmuştur” diye konuştu.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Karatay İlçe Danışma Meclisi’nde bir sunum gerçekleştirdi. Kılca, “Yaptığımız çalışmalarda teşkilatımızın, meclis üyelerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve hepimizin ayrı ayrı emeği var. Tüm tesislerimizin elektrik enerjisini güneşten karşılayacak sistemi faaliyete geçirip güneş enerji santralini açmıştık. Sıfır atıkla ilgili eylem planını hayata geçirdik bununla ilgili bakanımızdan ödül aldık. Sıfır atıkla ilgili çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Bu dönemde çok önemli parklar ortaya çıkıyor. Karatay’ın çehresi değişiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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