Konya'da yaylada mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

Konya'da yoğun kar yağışı sonrası gittikleri yaylada mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öncekin gün saat 14.00 sıralarında Ahırlı ilçesinde bulunan Sülek Yaylası'na giden Mehmet Ali Şen (21), Oğuzhan Boz (20) ve Sinan Kara (21), iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası bulundukları yerde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaşılamaması üzerine, Konya AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, 1 arama kurtarma aracı, 1 adet 8x8 paletli amfibik aracı ve 3 arama kurtarma teknisyeni ile birlikte olay yerine çıkış yaptı. Bölgeye ulaşan ekip, 3 kişinin mahsur kaldığı Seydişehir Zirve Dinleme Tesisleri'nden 24 kilometre uzaklıkta olan yaylalar mevkiinde yer alan Sülek Yaylası'na 8x8 paletli amfibik araçla ulaştı. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtaran AFAD ekipleri, vatandaşları dinlenme tesislerinde bekleyen ailelerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.