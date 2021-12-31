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Başkan Altay: "Konya modeli belediyecilik çalışmalarımızla örnek olmaya devam edeceğiz"

İHA

Başkan Altay: "Konya modeli belediyecilik çalışmalarımızla örnek olmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılında Konya genelinde birçok proje ve yatırımı hayata geçirerek şehri yarınlara güçlü şekilde hazırlama noktasında önemli mesafe kaydettiklerini belirterek, “Şehrimizin tamamında hemşehrilerimizle birlikte hayata geçireceğimiz Konya Modeli Belediyecilik çalışmalarımızla 2022 yılında da örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılının sona ermesi, 2022 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajında, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Geçen her yıl bizler için başarılarımızı tescillediğimiz, tecrübemize tecrübe kattığımız bir yıl olurken; yaklaşan her yıl ise şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında heyecanımızın artarak devam ettiği bir süreç oluyor. Hamdolsun 2021; pandemiye rağmen şehrimiz için birçok yatırımı hayata geçirdiğimiz başarılı bir yıl oldu. Üretimde, eğitimde, tarımda, sporda, sanatta, kısacası her alanda birçok proje ve yatırımı hayata geçirerek şehrimizi yarınlara güçlü şekilde hazırlama noktasında önemli mesafe kaydettik. 2020 yılında pandemi nedeniyle buruk bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Şebi Arus törenleri bu yıl tam anlamıyla manevi bir buluşmaya vesile oldu. Bilim Festivali, Gastrofest, Kitap Günleri, Bisiklet Festivali etkinliklerimizde yüz binlerce ziyaretçimizi bir araya getirdik. Şehrimizde ticaretin, turizmin ve sosyal hayatın merkezi konumunda olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile Alaaddin Tepesi etrafındaki binaların dış cephe düzenlemesini son aşamaya getirdik. 10 bin yıla yakın geçmişi ile tüm dünyanın tanıdığı Çatalhöyük’te temelini attığımız tanıtım ve karşılama merkezimizde inşaatın yüzde 50’sini tamamladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın destekleriyle, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak arsa tahsisini yaptığımız Konya Yeni Sanayi Sitemizde; yine arsasını belediyemizin verdiği eski stadyum alanındaki Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Meram Son Durak bölgesinde bin araçlık yeraltı katlı otoparkımızı 2021 yılı içinde hizmete sunarken; bölgeyi yeniden cazibe merkezi yapacak Meram Çamlıbel’deki çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Akyokuş Kasrı ve aynı bölgede palye düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Yıkılma tehlikesi yaşadığı için eski belediye binamızı boşaltarak yıkımını gerçekleştirdik. İnşallah 2022 yılı içinde o bölgede gençlerimiz için Türkiye’nin en güzel kütüphanelerinden birinin yapımını başlatacağız. Sultan Abdülhamid Han Caddesinin ilk etabı ile Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci Caddelerimizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmete açtık. Şehrimizin en önemli markalarından olan ve tüm Konyalıları tek yürek haline getiren Konyasporumuzun 100'ünü yılına yakışır bir proje olan Konyaspor Kayacık Tesisleri’nin temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte attık" dedi.
Başkan Altay açıklamasının devamında, "Büsan’da Sanayi İtfaiyesi yapım çalışmalarını başlatırken; Çumra, Kadınhanı ve Seydişehir’de yeni itfaiye merkezlerimizin açılışını yaptık. Şehir merkezindeki kalan Cephaneliği merkezden uzağa taşımak için Çumra’da yeni Cephanelik yapımını başlattık. 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan şehrimize 35 kilometre daha yeni bisiklet yolu kazandırmak için yapım çalışmalarına başladık. 2021 yılında 31 ilçemizde 33 milyon liralık tarımsal destek ve sulama yatırımı gerçekleştirdik. Yine 31 ilçemizde bir yılda 400 kilometreden fazla mahalle yolu ile birlikte 212,5 kilometre yeni su şebekesi, 167,9 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yaptık; 45 mahallede 9 bin 673 metre sondaj yaparak 52 adet su kuyusu açtık. Güneysınır’da lavanta damıtma merkezini; Hüyük, Doğanhisar, Akören ilçelerimizde şehir konaklarımızı hizmete açtık. İlçe tarım müdürlüğü binaları, hayvan pazarları, bal dolum tesisleri inşa ettik. Bununla birlikte pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılarda hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Esnaflarımız başta olmak üzere zor durumda olan hemşehrilerimizin sıkıntıları gidermek için sosyal desteklerimizi hayat geçirdik. Tam kapanma sürecinde sadece vatandaşlarımız için değil tüm canlılara sahip çıkmak için kedi, köpek ve kuşları unutmayarak doğayı bizimle paylaşan can dostlarımıza yemleme çalışmaları gerçekleştirdik. 2021 yılında ülkemizin bazı bölgelerinde gerçekleşen yangın ve sel gibi felaketlerde Konya olarak her zaman olduğu gibi yaraları sarmak için yine en ön saflarda yer aldık. 2022 yılı Ağustos ayında Konya olarak İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan, 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılacağı İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. Bu doğrultuda Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun inşaatı hızla devam ediyor. Atletizm pisti ve olimpik yüzme havuzu yapımları ise son aşamaya geldi. Şehrimizin turizmi ve prestiji açısından son derece önemli olan bu organizasyonda en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız inşallah. Eş Başkanlığını yürüttüğümüz Dünya Belediyeler Birliği’nde de 2022 yılı Haziran ayından itibaren dönem başkanlığını devralacağız. Şehrimizin tamamında hemşehrilerimizle birlikte hayata geçireceğimiz Konya Modeli Belediyecilik çalışmalarımızla 2022 yılında da örnek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalarda bize her zaman destek olan, güç veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Genel Başkan Yardımcımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza ve bize her zaman gönlünü açan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. 2022 yılının Konya’mız, ülkemiz ve tüm insanlık için yeni güzelliklere, huzura ve refaha vesile olmasını temenni ediyor, bereketli bir yıl diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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