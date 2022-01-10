Konya'da belgesiz avlanan 7 kişiye 10 bin lira ceza

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Konya’da yasa dışı olarak belgesiz avlandığı iddia edilen 7 kişiye milli parklar görevlileri tarafından 10 bin ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik sahada yürüttüğü faaliyetleri devam ediyor. Beyşehir, Seydişehir, Hüyük ve Derbent ilçelerinde yapılan denetim ve kontrollerde belgesiz avlandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı. Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında belgesiz avlanırken yakalanan kişilere toplamda 10 bin liralık idari para cezası uygulandı.

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