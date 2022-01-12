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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

İHA

Konya'daki göletler tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle beraber Konya Ovası’nda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ailelerin yüzünü güldürüyor. Yapılan göletler, aynı zamanda bitki deseni değişikliğine de imkan sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet sınırları içerisinde bulunan çiftçilere sulama desteğini sürdürüyor. Büyükşehir’in tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle sadece hububat ekimiyle sınırlı olan Konya Ovası’nda artık hububat ile beraber mısır, şeker pancarı, çilek, meyve ağaçları, ceviz, badem, yer fıstığı, adaçayı, sahlep, Trabzon hurması, üzüm, kekik, ahlat ve alıç gibi birçok endemik bitki de yetişmeye başladı.

Tarımsal üretime gölet desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gölet yapımından kapalı sistem sulama ve derivasyon tesislerine kadar birçok tarımsal yatırımı Konya iliyle buluşturduğunu belirten KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, tüm bunların yanı sıra mevsimlik işçilerin de ihtiyaç duyduğu suyu temin ederek depolar kurmaya devam ettiğini kaydetti. Sulama suyu temini amaçlı olarak yapılan, yağış havzası genişliği 2.4 kilometrekare olan Ilgın Çatak Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Tesisi’nin özelliklerini sıralayan Demir, “Brüt depolama hacmi 245 bin 23 metreküp olan Çatak Göleti, 229 bin 603 metreküp faydalı su hacmi ve 24 metre gövde yüksekliğine sahip, homojen kil dolgu tipi özellikleri bulunan göletimiz, 657 dekar alanı sulayacak sulama kapasiteli olarak yapılmıştır. Bitki deseninde olumlu anlamda değişikliğe katkı sağlayacak bu göletimizin projesinde 6 bin 500 metre muhtelif çaplarda polietilen boru kullanılmış, 58 adet sulama almaç vanaları konularak sulama alanında çiftçilerin kullanımına sunulması amaçlanmıştır” dedi.

Göletler sulama amaçlı kullanılacak
Ilgın Bulcuk Göleti ve Kapalı Sistem İsale Hattı Tesisinin de tamamlanarak hizmete alındığını ifade eden Demir, sulama suyu temini amaçlı yapılan Bulcuk Göleti’nin de 5 kilometrekare havza genişliğine sahip olduğunu, brüt depolama hacminin ise 312 bin 747 metreküp olduğunu dile getirdi. 20 metre bent yüksekliği bulunan göletle alakalı bilgi veren Demir, “640 dekar alanı sulayacak olan göletimizin kret genişliği 7 metre, kret uzunluğu 214 metre, gövde yüksekliği temelden 20 metredir. Projede 900 metre muhtelif çaplarda polietilen boru kullanılmış ve isale hattı yapılarak sulama alanında çiftçilerin kullanımına sunulmuştur” diye konuştu.

Hayvan içme suyu göletleri tamamlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tüm bunların yanı sıra hayvan içme suyu göleti çalışmalarını da sürdürdüğüne dikkat çeken Demir, Ahırlı Balıklava ve Hüyük Selki hayvan içme suyu göletlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Ahırlı Balıklava Hayvan İçme Suyu Göleti’nin 17 kilometrekare, Hüyük Selki Hayvan İçme Suyu Göleti’nin ise 3.4 kilometrekare büyüklükte yağış havzası olduğunu vurgulayan Demir, “Ahırlı Balıklava Proje alanında yaklaşık 800 büyükbaş, 2 bin 400 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Hüyük Selki proje alanında ise yaklaşık bin 500 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İnşallah bu göletler sayesinde su toplayacak olan göletimiz, bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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