Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Konya’nın Halkapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Halkapınar ilçesi çıkışı Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Mete idaresindeki 42 ADP 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak refüje devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Tarık Oğul’un (27) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Halil Mete, yolcular Yıldrım Kıral ve Furkan Kafalı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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