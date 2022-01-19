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Konya'nın 8 ilçesi ile Karaman merkezde yüz yüze eğitime kar engelli

DHA

Konya'nın 8 ilçesi ile Karaman merkezde yüz yüze eğitime kar engelli


Erol ERDALMuammer ŞEN/KONYA/KARAMAN, (DHA)KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.
Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL Muammer ŞEN
2022-01-19 17:43:28

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