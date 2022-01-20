Konya’nın 20 ilçesinde okullara kar tatili

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Konya’nın 20 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Konya’da çok sayıda ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve soğuklar etkili oluyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 20 ilçede eğitime 20 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Akören, Altınekin, Güneysınır, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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