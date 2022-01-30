Konya’da yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek takviyesi

Konya’da günlerdir süren ağır kış şartları nedeniyle beslenmede zorluk yaşayan yaban hayvanlarını unutmayan milli parklar görevlileri 7 ilçede yemleme çalışması yaptı.

Konya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu 7 ayrı ilçede yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek olmak amacıyla doğal alanlara yiyecek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, geride kalan günlerde yağan kar sonrasında beyaz örtüyle kaplanan doğal alanlarda yiyecek bulmakta güçlük yaşayan yaban hayvanları için harekete geçti. Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin sorumluluk alanında bulunan Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta sorun yaşayan yaban hayvanlarının beslenmesine yardımcı olabilmek için seferber olan milli park görevlileri tarafından doğal yaşam alanlarına 600 kilo yonca, 500 kilo buğday ve 100 ekmek bırakıldı.

Benzer yiyecek bırakma çalışmalarının olumsuz hava şartları ve kar örtüsü olduğu sürece devam edeceği kaydedildi.

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