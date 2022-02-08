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Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Konya’ya eğitimle ilgili müjdeler

İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer’den, Konya’ya eğitimle ilgili müjdeler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya’da Vali Vahdettin Özkan ve resmi kurum kuruluş müdürleriyle yaptığı toplantının ardından Konya’ya eğitim alanında birçok müjde verdi.
Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Konya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Valiliğinde Vahdettin Özkan ve tüm resmi kurum ve kuruluş müdürleriyle birlikte yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Konya’ya eğitim alanında birçok müjde verdi. Konya’da birlik ve beraberlik olduğunu ve ciddi bir uyum olduğunu ifade eden Bakan Özer, “Konya’da eğitimin genel göstergelerinde ne durumdayız? Nelere ihtiyacımız var?’ bunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Öncelikle şu tespiti yapmamız lazım. Konya hakikaten diğer illerimize göre geldiği nokta olarak çok iyi. Yani hemen hemen tüm ihtiyaçlarını, altyapı ihtiyaçlarını gidermiş bir ilimiz. Uzun yıllar bakan yardımcısı olarak görev yapan Orhan Erdem milletvekilimizin çok büyük katkısı var. Bu süreçlere de Konya’nın eğitimle ilgili eksikliklerinin giderilmesinde hakikaten büyük destekleri oldu. En önemlisi Konya’da hakikaten müthiş bir uyum var. Başta valimiz olmak üzere belediye başkanlarımız hakikaten okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında el birliği ile yükleri paylaşarak süreci yönetiyorlar. Tüm bu haziruna hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konya’ya 20 yeni okul müjdesi
Konya’ya 20 yeni okulun müjdesini veren Bakan Özer, “Konya’da Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem güçlendirme hem yıkım bağlam çalışmaları kapsamında ciddi yatırımlarımız var. Yaklaşık 700 milyon TL’lik 2022 yılında mevcut yatırımlarımız devam ediyor. Konya kaynakları çok verimli kullanan bir ilimiz. Hakikaten çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bu da aslında buradaki yönetimsel olarak da uyumluluk olduğunun sonuçlara yansıması. Bugünkü değerlendirmemizde 20 tane yeni okul yatırımını da bu 700 milyonluk yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay’dan Meram’a, diğer ilçelerimize kadar hemen hemen tüm ilçelerin özellikle ikili eğitimlerinin ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortadan kaldırılması ve ana okulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu bir şekilde yaklaştık. Yaklaşık 500 milyon TL’lik 20 tane okul yatırımımızı da Konya’mıza kazandırdık. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirme ile ilgili yaklaşık 100 milyonluk talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onları da Milli Eğitim Bakanlığı güçlendirme yatırım planları içine koyduk. Dolayısı ile hem mevcut yatırımlar, hem de bugün verdiğimiz yatırımlarla Konya’mıza 2022 yılı içerisindeki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1.3 milyara çıktı. Tüm bu yatırımların Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımlarımız realize edildiği zaman Konya’mız eğitimle ilgili çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacak” diye konuştu.

Konya’ya 5 yeni Bilim Sanat Merkezi daha
Konya’ya 5 yeni Bilim Sanat Merkezi yapılacağını belirten Bakan Özer, “Bunlara ilave olarak Konya’da özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleriyle ilgili Türkiye’nin her noktasında bilim sanat merkezlerimiz var. Bilim sanat merkezleri şu anda 225 tane inşallah 2022 yılında bunları 350’ye çıkartmak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar bilim sanat merkezlerinin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın çocuklarının bilim sanat merkezi için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya’mızda 5 tane bilim sanat merkezimiz vardı 5 tane daha verdik. Bugün itibari ile Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra’ya birer tane kuracağız” şeklinde konuştu.

Konya’da elektronik sınav merkezi 16’ya çıkıyor
Elektronik sınav merkezlerinin önemine değinen Bakan Özer, “Bilim sanat merkezini Konya’da 10’a çıkartmış olacağız. Diğer taraftan Konya’da MTSK sınavları ve inşallah tüm Türkiye’de yaygınlaştırdıktan sonra açık öğretim sınavlarını yapacağımız elektronik sınav merkezlerimiz var. Konya’da bu bağlamda 10 tane sınav merkezimiz hem merkez hem de ilçelerde aktif olarak çalışıyor, 3 tanesinin yapımı devam ediyor. 3 ilçemize daha, Doğanhisar, Kadınhanı ve Yunak’a da birer tane elektronik sınav merkezi açacağız. Dolayısı ile Konya’daki elektronik sınav merkezimiz 16’ya çıkmış olacak. Hakikaten çok bereketli bir ziyaret oldu. 1.3 milyar TL’lik yeni yatırımları içeren bir yatırım. Bunlar bu miktarla sınırlı olmayacak. Özellikle güçlendirme ile ilgili daha da ilave ihtiyaçlar olduğu zaman her türlü destek vereceğiz. Tüm yatırımlarımızın güzel ilimiz Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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