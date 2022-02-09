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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’nın 22 ilçesinde kar sebebiyle uzaktan eğitim kararı

İHA

Konya’nın 22 ilçesinde kar sebebiyle uzaktan eğitim kararı

Konya’nın 22 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzısıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

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